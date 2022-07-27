Братство и сплочённость молодых курсантов: в кино выходит фильм «Нахимовцы»

В четверг, 28 июля, в преддверии Дня ВМФ на большие экраны выйдет лента «Нахимовцы» режиссёра Олега Штрома. Это история о двух братьях-близнецах, которые распрощаются с не совсем законной подработкой и будут зачислены в Нахимовское училище в Санкт-Петербурге, где познают истинную силу, терпение, мужество и поддержку товарищей в сложных ситуациях. По словам авторов ленты, большая часть картины снималась в Нахимовском училище, и многие из тех, кто появляется на экране — реальные курсанты и педагоги учебного заведения.

В четверг, 28 июля, в широкий прокат выходит российская лента «Нахимовцы» режиссёра Олега Штрома. В центре истории — братья-близнецы Семён и Тимофей Логиновы из семьи потомственных моряков. Их отец и дедушка учились в военно-морском училище и добились почёта и уважения. Ребята же не хотят следовать семейной традиции и мечтают просто обогатиться, причём как можно быстрее.

Главные роли исполнили братья Даниил и Никита Ходуновы. Это был их первый опыт в съёмках. После «Нахимовцев» артисты начали участвовать и в других проектах, например, в сериале «Мосгаз. Западня», а также решили получить профильное актёрское образование.

«Вначале, конечно, было волнительно, потому что это был наш первый опыт, и мы ещё не знали, что такое камера, крупный план, средний план. Но в этом нам помогла вся команда, начиная от режиссёра, заканчивая другими актёрами и продюсерами. Главный помощник — это мой брат, конечно», — поделился впечатлениями о съёмках Даниил Ходунов.

Однако, несмотря на отсутствие опыта работы в кадре, братья-близнецы отлично вжились в свои роли. По их словам, перед съёмками они посетили несколько курсов по актёрскому мастерству и на площадке появились уже подготовленными. Помогло и то, что Ходуновы, как и их персонажи, родились в военной семье.

Вместе с ними в ленте снялись Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин и другие актёры.

© Кадр из фильма «Нахимовцы»

По сюжету всё лето Сёма и Тима Логиновы гуляли с друзьями, отдыхали и подрабатывали продажей воздушных шариков «для взрослых» вместо того, чтобы посещать репетитора по английскому и заниматься самбо. Их отец, Андрей Логинов (Андрей Мерзликин), всё это время был в плавании. Когда он возвращается домой и узнаёт, что мальчишки забросили учёбу и спорт, связались с плохими ребятами, то отправляет сыновей в Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге.

С этого момента у близнецов начинается новая жизнь, которая сначала совсем их не устраивает. Они нехотя выполняют все указания старшего по званию, ругаются с другими воспитанниками и в итоге решают плохо выполнять требования, чтобы их отчислили.

Но здоровая конкуренция и стремление к победе берут верх, и вот уже один из них «утирает нос» товарищу на уроке английского, другой — с лёгкостью кладёт соперника на лопатки на занятиях по самбо.

Постепенно братья втягиваются в процесс обучения и уже не стремятся выйти за ворота училища. Они учатся терпению, смирению, отваге и находят новых друзей в лице товарищей-нахимовцев, которые без раздумий проявят смелость и придут на помощь в самый подходящий для близнецов момент.

«Нахимовцы» — картина о взрослении, дружбе, чести и долге не только перед родиной, но и перед самим собой. В ней нет военных действий, масштабных битв — кинолента раскрывает мир воспитанников военно-морского училища, их жизнь и то, как учёба меняет их в лучшую сторону. Они гордо носят форму, с детства знают, что такое дисциплина и ответственность, находят настоящих друзей, влюбляются и, несмотря на свой юный возраст, становятся мужественными и отважными.

В течение фильма у главных героев меняются ценности, а вместе с нахимовцами и зрители задумываются, что в жизни действительно важно.

«Мы не стремились сделать такое ура-патриотическое кино, чтобы это была агитка прямолинейная. В фильме всё-таки есть некий стержень, а именно — судьба молодых людей, которые стоят на пороге взрослой жизни, и то, как на них влияет братство Нахимовского училища. Их первое понимание взаимоотношений — не телефоны с утра, а человеческие истинные вещи, которые пригодятся им во взрослой жизни. Мы снимали об этом», — отметил один из продюсеров Алексей Рязанцев.

© Кадр из фильма «Нахимовцы»

Съёмки ленты проходили в питерском корпусе Нахимовского военно-морского училища и частично во Владивостоке (корабли Тихоокеанского флота). Большая часть курсантов, которые появляются на экране, — обычные нахимовцы. Педагоги, к слову, многие тоже реальные.

Картина содержит несколько сцен драк и прохождения полос препятствий. Также героям приходится демонстрировать боевые элементы из самбо. Всё это, очевидно, требует определённой физической подготовки от актёров.

Тем не менее, Даниил и Никита Ходуновы выполняли все трюки и движения в кадре самостоятельно. Более того, по словам продюсера Юрия Обухова, у артистов был каскадёр, но он им не понадобился.

«Благодаря нашим продюсерам мы прошли не только актёрскую, но и физическую подготовку. С нами работали (тренеры. — RT). Приёмы самбо мы тоже изучали перед съёмками», — признался RT Никита Ходунов.

В целом, фильм довольно предсказуем, однако это не имеет значения, поскольку интерес зрителя держится не на эффектных неожиданных поворотах, а на транслируемых ценностях. Съёмочная группа и актёрский состав подарили зрителю тёплые, добрые эмоции и дали почву для размышления.

Улыбку на лице вызывает и юношеская чистая любовь. Нахимовец влюбляется в дочь преподавателя Марию. При первой встрече с ней он теряет дар речи, краснеет. Курсант рисует портрет Маши, предлагает помочь написать реферат об истории училища, зовёт на свидание, а в конце помогает ей выпутаться из неприятностей. Нахимовец искренне и самоотверженно пытается завоевать сердце девушки.

Финал ленты состоит из архивных видео настоящих воспитанников Нахимовского училища. На кадрах — их учебные будни, построения, спортивные занятия, а также военные парады. Сцены сопровождает марш нахимовцев, написанный специально для фильма.

Как рассказал Юрий Обухов, по традиции каждый нахимовец перед выпуском должен написать несколько рифм со своими ощущениями от всего периода обучения. В итоге команда фильма собрала все эти строки, склеила и создала этот торжественный гимн, который зритель слышит в конце ленты.