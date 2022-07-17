Россия царская или советская: тест RT о хронологии исторических терминов и фактов

Когда была проведена первая в России всеобщая перепись населения, при какой власти в Западной Сибири начали добывать нефть и кто завершил строительство Транссиба? Проверьте с тестом RT, сможете ли вы отличить друг от друга понятия и события из истории дореволюционной и советской России.

© «Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века», А.М. Васнецов, 1922 г.