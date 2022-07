«Супергерои», джинн и капитан Волконогов: открывается 56-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах

В пятницу, 1 июля, открывается 56-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах. В рамках фестиваля покажут более 170 фильмов из разных уголков мира. Откроет смотр лента «Супергерои» Паоло Дженовезе. В секцию «Горизонты» вошёл фильм российских постановщиков «Капитан Волконогов бежал». Обладателями почётных наград фестиваля станут Джеффри Раш и Бенисио дель Торо.

1 июля в Чехии стартует 56-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Он продлится до 9 июля. Откроет смотр новый фильм режиссёра нашумевших «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе «Супергерои» — о мужчине и женщине, которые совершенно не похожи, но любят друг друга и вместе способны справиться с любыми вызовами судьбы.

В программе фестиваля «Горизонты», куда отбираются наиболее выдающиеся современные фильмы, покажут ленту российских режиссёров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».

Действие разворачивается в 1938 году в Ленинграде. Главный герой в исполнении Юры Борисова работает в правоохранительных органах, ищет врагов государства и порой казнит невиновных, но однажды его самого объявляют преступником. Ночью к Волконогову является вестник с того света и сообщает, что тот попадёт ад. Чтобы избежать вечных мук, ему необходимо получить прощение родственника хотя бы одной из его жертв.

Фильм привлёк внимание общественности ещё до начала смотра. Украинские кинематографисты подписали открытое письмо, направленное организаторам фестиваля, с требованием исключить картину из программы. Однако руководство смотра отказалось менять планы и добавило, что в качестве акта поддержки украинских кинематографистов в Карловых Варах будет представлена часть программы Одесского фестиваля, который в 2022 году не состоится.

«Капитан Волконогов бежал» ранее был показан в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля и удостоился двух призов «Кинотавра».

© Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал» (2021)

Всего в Карловых Варах в этом году заявлено 130 художественных фильмов и не менее 40 документальных. 33 из них будут показаны впервые.

«Из полутора тысяч фильмов, представленных в этом году, мы выбрали 33 совершенно новые киноработы, которые наиболее точно отражают наш вкус ― вкус, основанный на вере в содержательную провокационность и поддержку новых средств кинематографического выражения, которые тем не менее не мешают восприятию зрителей и не идут вразрез с их предпочтениями», — говорит программный директор фестиваля Карел Ох.

Основной конкурс смотра — «Хрустальный глобус», куда отбираются полнометражные художественные и документальные фильмы, снятые режиссёрами из разных стран. В секции покажут фантастическую драму Кристины Бозит и Бруно Сампера «Эра выживания» — о 13-летней девушке, пытающейся приспособиться к жизни после экологической катастрофы, в результате которой были уничтожены все экосистемы.

Также за главную награду фестиваля поборются Анна Казеяк (Fucking Bornholm), Софи Линненбаум (The Ordinaries), Сосо Блиадзе (A Room Of My Own), Хонас Труэба (You Have to Come and See It) и другие.

Ещё одна конкурсная программа — Proxima. В ней свои работы представляют молодые кинематографисты. Среди них — Томаш Василевский (Fools), Эдуардо Касанова (La Pietà) и Андреас Хорват (Zoo Lock Down).

В других секциях покажут новую картину режиссёра Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний», главные роли в которой исполнили Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Актриса сыграла женщину, которая неожиданно находит джинна. Он, как водится, готов выполнить три её желания, однако героиня не спешит пользоваться такой возможностью. Также в программе — документальный фильм о Дэвиде Боуи Moonage Daydream, ленты «Близко» Лукаса Донта, «Боевой пони» Джины Гаммелл и Райли Кио и многие другие.

В качестве нестареющей классики гости смогут насладиться культовой лентой «Назад в будущее» (Роберт Земекис), картиной «Последний вальс» Мартина Скорсезе, а также «Волшебником страны Оз» Виктора Флеминга.

Помимо прочего, во время фестиваля проходят встречи с режиссёрами, актёрами и другими кинематографистами. В этом году мероприятие посетит американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Лив Шрайбер.

Лауреатами почётных наград фестиваля в этом году станут Джеффри Раш и Бенисио дель Торо. Раш получит «Хрустальный глобус» за выдающийся вклад в мировой кинематограф. В рамках смотра пройдут показы фильмов с его участием: «Король говорит!», «Перо маркиза де Сада» и «Блеск».

Бенисио дель Торо вручат премию президента фестиваля, которая присуждается за фундаментальный вклад в развитие кинематографа. В честь дель Торо покажут фильмы «Траффик» и «Подозрительные лица».

Международный кинофестиваль в Карловых Варах — крупнейший смотр в Чехии и самый престижный в Центральной и Восточной Европе. Ежегодно в его программу отбирается около 200 фильмов со всего мира. Некоторые из них транслируются исключительно на смотре, другие же выходят в чешский и зарубежный прокат.