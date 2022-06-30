Рэкет и торговля людьми: певца R. Kelly приговорили к 30 годам лишения свободы

Американского рэпера R. Kelly приговорили к 30 годам лишения свободы. Артист был признан виновным в рэкете, нарушении закона о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации и других преступлениях. До оглашения вердикта музыкант находился в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. После вынесенного приговора Келли будет направлен в Чикаго, где позднее предстанет перед судом по обвинению в съёмке детской порнографии и воспрепятствовании следствию.

Бруклинский федеральный суд решил дальнейшую судьбу музыканта R. Kelly (Роберт Сильвестр Келли. — RT): его приговорили к 30 годам лишения свободы. До оглашения вердикта обвиняемый находился в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. После вынесенного приговора Роберт Келли будет направлен в Чикаго, где в августе предстанет перед судом по обвинению в производстве детской порнографии и воспрепятствовании следствию.

Напомним, 27 сентября 2021 года суд присяжных в США признал виновным R. Kelly в рэкете и восьми нарушениях одного из законов о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Согласно деталям процесса, исполнитель на протяжении почти 30 лет стоял во главе предприятия, которое вербовало женщин и детей и подвергало их сексуальному и психологическому насилию. В организации преступной схемы участвовали телохранители, менеджеры, водители и ассистенты артиста. Предприятие занималось в том числе созданием порнографии.

В день оглашения приговора в суде выступили несколько женщин, которые, по их србственным словам, пострадали от рук артиста. Они обвиняли его в сексуальном насилии и утверждали, что до сих пор не смогли избавиться от последствий психологического характера. Одна из присутствующих заявила, что Келли делал с ней нечто, что она «планирует унести с собой в могилу».

Адвокаты Келли пытались представить его обвинителей как одержимых фанатов и авантюристов, стремящихся к финансовой выгоде, но присяжные в конечном счёте поверили обвинению.

И. о. прокурора Жаклин Казулис ранее заявила, что музыкант — преступник, который «использовал своё ближнее окружение, чтобы десятилетиями заманивать несовершеннолетних девочек, молодых мужчин и женщин в отвратительную ловушку, сотканную из сексуального насилия, эксплуатации и унижения».

Прокуратура рекомендовала приговорить Келли более чем к 25 годам тюремного заключения, утверждая, что общество необходимо защитить от новых тяжких преступлений с его стороны. По словам представителя артиста Дженнифер Бонжан, такой приговор равносилен «пожизненному заключению», поскольку сейчас рэперу 55 лет. Сам рэпер не ожидал такого приговора.

Свидетели

В ходе судебного процесса присяжные выслушали показания нескольких свидетелей, контактировавших с музыкантом в разные годы его карьеры. Так, некоторые бывшие сотрудники Келли рассказали, что он заставлял их раздавать листочки с его номером телефона женщинам везде, где встретят их, сообщает CNN. Несколько женщин подтвердили, что именно благодаря этим бумажкам они связались с певцом.

По словам одной из жертв, Джеронды Пэйс, в 2009 году, когда ей было 16 лет, она передала свои контактные данные команде артиста, и её пригласили на вечеринку к нему домой. Пэйс рассказала, что в течение полугода неоднократно занималась сексом с R. Kelly. Также, по её словам, музыкант подвергал её физическому насилию.

Другие девушки признавались, что им нельзя было куда-либо выходить из комнаты без позволения музыканта, а также есть и пить без его согласия.

Помимо этого, суд включал показания нескольких людей, причастных к организации незаконного брака Келли в 1994 году с покойной певицей Алией — ей на тот момент было всего 15 лет. В частности, бывший тур-менеджер артиста Деметриус Смит рассказал, что был с парой в тот день. В ходе показаний стало ясно, что Смит дал работнику соцобеспечения $500, чтобы сделать удостоверение личности Алии, на котором не было бы её даты рождения. При росписи артистов в документах указали, что девушке 18 лет.

Брак был расторгнут, когда обо всём узнали родители Алии.

Детские травмы и насилие

Защита подсудимого предъявила дополнительные материалы о трудном детстве рэпера, которые могли послужить почвой для смягчения приговора.

Во время 14-часовой беседы с психиатрами R. Kelly рассказал, что он никогда не был знаком со своим отцом, а его самым близким человеком всегда была мать. Когда она умерла, артист был сильно подавлен — он назвал это самым трагическим событием в жизни.

Кроме того, задокументировано, что Роберт Келли примерно с семилетнего возраста не раз подвергался сексуальному насилию со стороны старшей сестры, а также домовладельца. Порой это происходило каждую неделю.

По мнению клинического психиатра Рене Соррентино, раннее сексуальное насилие могло способствовать его гиперсексуальности, а также трудностям с контролем сексуальных побуждений.

До судебного процесса

Попытки привлечь R. Kelly к уголовной ответственности начались задолго до суда в Бруклине. В 1996 году было выдвинуто первое официальное обвинение в адрес музыканта, сообщает Chicago Sun-Times.

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В канун Рождества девушка по имени Тиффани Хокинс подала иск против Келли, обвинив его в сексуальном и физическом насилии над ней и потребовав $10 млн моральной компенсации. Согласно иску, на момент их соития ей было 15 лет. Хокинс заявляла, что он принуждал её заниматься групповым сексом с ним и другими подростками. В итоге конфликт был разрешён вне суда.

Позже музыкант столкнулся с обвинениями в детской порнографии и был оправдан в 2008 году.

С того момента журналисты и эксперты тщательно следили за исполнителем песни I Believe I Can Fly: его творчество многие бойкотировали, а слухи о болезненной склонности к сексу с несовершеннолетними с каждым годом только росли.

Пристальное внимание к его личности стало основой документального сериала Surviving R. Kelly, который вышел в прокат в 2019 году и дал широкую огласку происходящему. В картине говорится, что команда Роберта Келли защищала его и заставляла жертв хранить молчание на протяжении десятилетий. Спустя несколько месяцев рэпер был задержан.

В августе 2020-го Deadline сообщил, что менеджеру певца Доннеллу Расселу было предъявлено обвинение за угрозу расстрела зрителей в кинозале на Манхэттене, где в 2018 году должна была транслироваться лента о рэпере. Рассел попытался из Чикаго остановить показ, связавшись с кинотеатром NeueHouse. Он заявил, что внутри находится человек с пистолетом, готовый стрелять. Тогда руководство кинозала приняло все необходимые меры: эвакуировало людей, вызвало полицию и отменило премьеру Surviving R. Kelly.