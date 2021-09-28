«Ловушка, сотканная из сексуального насилия»: рэпера R. Kelly признали виновным в торговле людьми

Суд присяжных в США признал рэпера R. Kelly виновным в нарушении закона о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. Согласно обвинениям, артист более 20 лет возглавлял предприятие, которое вербовало женщин и детей и подвергало их насилию. Оглашение приговора запланировано на весну 2022 года. Рэперу грозит до 20 лет тюрьмы. Однако его адвокат считает вердикт несправедливым и рассматривает возможность апелляции.

В США суд присяжных признал рэпера R. Kelly (Роберт Сильвестр Келли) виновным в рэкете и восьми нарушениях одного из законов о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. В частности, R. Kelly был обвинён в управлении преступным предприятием, в котором работали менеджеры, телохранители, водители и ассистенты артиста. Согласно обвинениям, в течение более 20 лет рэпер и его помощники вербовали женщин и детей и подвергали их сексуальному и психологическому насилию.

«Задачами данного предприятия были продвижение музыки и бренда R. Kelly, подбор женщин и девочек для участия в противоправных действиях сексуального характера с R. Kelly и создание порнографии, в том числе детской порнографии», — говорится в обвинительном заключении, опубликованном на сайте Boston Globe.

И. о. прокурора Жаклин Казулис заявила, что вынесенный обвинительный приговор «навсегда заклеймит R. Kelly как преступника, который использовал свою славу и состояние, чтобы эксплуатировать юных, уязвимых и беспомощных ради своего сексуального удовлетворения».

Она назвала рэпера преступником, который «использовал своё ближнее окружение, чтобы десятилетиями заманивать несовершеннолетних девочек, молодых мужчин и женщин в отвратительную ловушку, сотканную из сексуального насилия, эксплуатации и унижения».

Казулис подчеркнула: подобный исход дела оказался возможным прежде всего благодаря храбрости женщин, пострадавших из-за деятельности Келли.

По словам Оронике Оделее, одной из основательниц кампании #MuteRKelly, появившейся в 2017 году, доказательство вины R. Kelly — «это кульминация движения, в котором приняли участие огромное число женщин, долгое время пытавшихся сделать так, чтобы их голоса услышали».

Между тем адвокат R. Kelly Деверо Канник заявил, что его клиент не ожидал подобного вердикта.

Сам юрист также разочарован заключением суда присяжных и рассматривает возможность подачи апелляции. Он подчеркнул, что в расследовании не учтены нестыковки, которые видит защита.

«Вам не удалось посмотреть на то, что видели мы в области исследования доказательств. Вы не видели всех нестыковок. В нашей заключительной речи мы сказали, что власти целенаправленно отобрали нужные им моменты для своей версии, которая, по их мнению, поддерживала ход изложения данной позиции. Почему он должен был ожидать такого решения присяжных, учитывая все нестыковки, которые мы видели?» — отмечает Канник.

Адвокат Томас Фаринелла также считает, что обвинения основаны на «на ряде обособленных отношений и событий, которые власти пытаются связать вместе, словно разные виды тканей, и выдать то, что получилось, за шёлк».

Оглашение приговора по делу R. Kelly назначено на 4 мая 2022 года. Рэперу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Reuters

© Cook County Sheriff's Office/Handout

Как сообщает The Guardian, в 2008 году R. Kelly был оправдан по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Много лет информация о его отношениях с несовершеннолетними (включая незаконный брак артиста с певицей Алией, которой на тот момент было 15 лет), просачивавшаяся в СМИ, не вызывала большого резонанса. Обвинения против R. Kelly получили широкую огласку после премьеры документального сериала Surviving R. Kelly 2019 года. В ленте говорится, что окружение Келли защищало его и заставляло жертв хранить молчание на протяжении десятилетий. Спустя несколько месяцев рэпер был задержан.

В суде первой из шести основных обвинительниц выступила Джеронда Пэйс. Она рассказала, что в подростковом возрасте была поклонницей R. Kelly. В 2009 году, когда девушке было 16 лет, она передала свою контактную информацию команде артиста, и её пригласили на вечеринку к нему домой. Пэйс заявила, что в течение полугода неоднократно занималась сексом с R. Kelly. При этом сначала она сказала ему, что ей исполнилось 19, однако позднее раскрыла правду о своём возрасте. Также, по словам Пейс, музыкант неоднократно подвергал её физическому насилию.

По данным Associated Press, кое-кто из обвинителей стал свидетелем того, как R. Kelly запер в комнате девушку, стажировавшуюся на радиостанции. Она потеряла сознание, и артист изнасиловал её.

Ещё одна свидетельница утверждает, что видела, как R. Kelly насилует Алию, которой на тот момент было не более 14 лет. Эта же обвинительница рассказала, что с ней самой артист вступил в сексуальную связь, когда ей было 15.

Помощник прокурора США Мария Круз Мелендес заявила присяжным во время судебного разбирательства, что Келли заманивал девочек, девушек, а иногда и мальчиков за кулисы, приглашал к себе домой и помогал организовать поездки к нему. По словам Мелендес, артист подавлял их физически, сексуально и психологически и требовал абсолютного повиновения. Некоторые из гостей рэпера якобы были начинающими музыкантами и считали Келли своим наставником.

R. Kelly известен прежде всего как исполнитель хита 1996 года I Believe I Can Fly. За всю свою карьеру, начавшуюся в 1990-х, артист выпустил более десяти сольных альбомов. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Селин Дион, Jay-Z, Мэрайя Кэри, 50 Cent и Usher. Рэпер был 26 раз номинирован на премию «Грэмми» и удостоился трёх статуэток.