«Масштабное соревнование и социальный эксперимент»: Netflix выпустит реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара»

Netflix анонсировал реалити-шоу Squid Game: The Challenge («Игра в кальмара: Испытание»), основанное на популярном южнокорейском сериале 2021 года «Игра в кальмара», а также объявил о начале кастинга. Заявки принимаются от всех желающих из любой точки мира. Главное требование — знание английского языка. Ожидается, что проект станет крупнейшим реалити-шоу за всю историю: в нём примут участие 456 игроков, один из которых сможет выиграть $4,56 млн. Ранее был анонсирован второй сезон сериала «Игра в кальмара».

Компания Netflix анонсировала реалити-шоу по мотивам популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара», вышедшего в 2021 году. Новый проект будет называться Squid Game: The Challenge («Игра в кальмара: Испытание»). По данным Variety, в игре, как и в драматическом триллере, будут участвовать 456 игроков. Победителя ждёт огромный приз — $4,56 млн.

Netflix обещает, что новый проект станет крупнейшим из всех существующих реалити-шоу — в нём будут наибольшее число участников и крупнейший приз.

«Игра в кальмара» покорила мир благодаря захватывающей истории и ставшему культовым визуальному ряду, которые создал режиссёр Хван. (Теперь. — RT) мы устраиваем масштабное соревнование и социальный эксперимент, превращая вымышленный мир в реальность, и мы благодарны ему за поддержку (в этом начинании. — RT), — сказал Брэндон Ригг, вице-президент Netflix по документальным сериалам и сериалам без сценария. — Поклонников оригинального сериала ждёт захватывающее и непредсказуемое путешествие».

Участникам предстоит соревноваться в ряде игр, вдохновлённых оригинальным сериалом. Помимо прочего, их ждут новые задания, предназначенные для проверки силы воли, характера и умения работать в команде. Организаторы подчёркивают, что все игроки останутся невредимыми.

В кастинге могут участвовать жители любой страны, главное — знать английский язык.

Для подачи заявки каждому желающему необходимо снять видеоролик длиной не более одной минуты. В нём нужно рассказать о себе, а также о том, почему кандидат хочет участвовать в проекте и на что планирует потратить выигрыш.

Съёмки шоу «Игра в кальмара: Испытание» пройдут в Великобритании. Всего будет снято десять серий.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021)

Сериал «Игра в кальмара» вышел осенью 2021 года и быстро стал самым популярным проектом Netflix. Всего за 17 дней он собрал 111 млн зрителей и возглавил топ в 90 странах мира. Также «Игра в кальмара» стал первым сериалом видеосервиса, число зрителей которого превысило отметку 100 млн в первый месяц после выхода.

«Потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь вышедший в прошлом году первый сезон «Игры в кальмара», и всего 12 дней, чтобы он стал самым популярным сериалом в истории Netflix, — говорится в заявлении режиссёра Хвана Дон-хёка. — Как сценарист, режиссёр и продюсер «Игры в кальмара», хочу сказать огромное спасибо поклонникам по всему миру. Спасибо, что смотрите и любите наш сериал».

Сюжет «Игры в кальмара» сфокусирован на соревнованиях, в которых участвуют 456 игроков, испытывающих финансовые трудности. Им предлагают пройти состязание из шести детских игр. Победитель получит 45,6 млрд вон (2,025 млрд рублей), однако ставка в игре — жизнь. Главный герой Сон Ки Хун, игрок №456, решается на участие, чтобы погасить долги и сохранить отношения с дочерью. Это испытание сильно меняет его представление о жизни.

Триллер об играх со смертельным исходом после выхода сериала стал очередным шагом для утверждения на мировой сцене южнокорейского кинематографа, интерес к которому возрос в 2020 году после триумфальной победы фильма «Паразиты» на «Оскаре». Кинокритики называли проект «высказыванием на тему социально-экономического неравенства», а соцсети были заполнены всевозможными постами и видео, в которых поклонники строили догадки на будущий сезон, обсуждали финал, готовили сахарные соты и т. д. Популярные блогеры устраивали свои «игры в кальмара» с небольшим денежным призом и выкладывали на YouTube, а в Москве даже открылось кафе, посвящённое популярному шоу.

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На днях Netflix подтвердил, что второй сезон будет снят. Режиссёр проекта рассказал, что в новых эпизодах зрители смогут снова увидеть Сон Ки Хуна и главного антагониста в маске.

«Мужчина в костюме с (игрой. — RT) ттакчи может вернуться», — сообщил режиссёр сериала.

Он также отметил, что во втором сезоне поклонники увидят бойфренда Ён Хи и гигантскую аниматронную куклу-убийцу, которая наглядно продемонстрировала зрителям, насколько смертельна эта игра.

Дата премьеры новых эпизодов пока неизвестна. Хван Дон-хёк обещает, что второй сезон выйдет к началу 2024 года.