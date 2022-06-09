Новый взгляд на мифологию: в рамках франшизы «Охотники за привидениями» выйдут два новых проекта

В США анонсировали анимационные проекты — сериал и полнометражный фильм, — которые выйдут в рамках франшизы «Охотники за привидениями». В производстве обеих лент примут участие Джейсон Райтман и Гил Кинан, работавшие над художественным фильмом 2021 года «Охотники за привидениями: Наследники». Известно, что в полнометражном мультфильме появятся новые персонажи, а также будет представлен свежий взгляд на мифологию охотников.

В США анонсировали сразу два новых проекта, которые выйдут в рамках популярной франшизы «Охотники за привидениями»: анимационные фильм и сериал, сообщает Variety. Над обеими лентами работают Джейсон Райтман и Гил Кинан, уже сотрудничавшие на съёмках художественного фильма «Охотники за привидениями: Наследники».

Режиссёрами новой полнометражной ленты выступят Крис Приноски («Дарья», «Металлопокалипсис») и Дженнифер Клуска («Монстры на каникулах: Трансформания»), а сценарий напишет Бренда Хсю, участвовавшая в работе над сериалом «Как я встретил вашу маму».

На официальном мероприятии, посвящённом Дню охотников за привидениями, Джейсон Райтман рассказал, что в грядущем фильме будет представлен свежий взгляд на мифологию охотников.

«Этот проект был страстным увлечением моего отца, и причину понять легко. Мир непознанного можно исследовать должным образом лишь посредством безграничного охвата анимации», — говорит кинематографист.

Известно, что сюжет ленты будет сосредоточен вокруг новых персонажей, однако не исключено, что в эпизодах появятся и старые. Как отмечает Screen Rant, возможно, героями мультфильма станут новые охотники за привидениями — или же подобным им героев не будет вообще, а в ленте раскроют другие аспекты населённого призраками мира.

Анимационный сериал готовится для онлайн-видеосервиса. Подробности сюжета пока держатся в секрете, сценарист для этого проекта не утверждён. Джейсон Райтман и Гил Кинан выступят в нём продюсерами.

Вселенную «Охотников за привидениями» также расширят симулятор виртуальной реальности Ghostbusters VR Academy и серия комиксов от издательства Dark Horse. Их сюжет объединит события фильма Райтмана «Охотники за привидениями: Наследники» с историей, которая будет рассказана в анонсированном ранее сиквеле фильма.

Кадр из фильма «Охотники за привидениями»

© kinopoisk.ru

История франшизы «Охотники за привидениями» началась ещё в середине 1970-х — тогда на телеканале CBS вышел одноимённый комедийный сериал для детской аудитории. Его героями стали детективы, расследующие связанные с привидениями преступления. Спустя шесть лет, в 1981-м, актёр и сценарист Дэн Эйкройд, давно интересовавшийся паранормальными явлениями, прочитал статью о квантовой физике и парапсихологии и решил по-новому подойти к разработке фильмов о привидениях.

В 1984 году состоялась премьера фильма «Охотники за привидениями». Эйкройд выступил одним из сценаристов проекта, а также исполнил центральную роль. Вместе с ним в ленте снялись Билл Мюррей, Сигурни Уивер и Харольд Рэмис. Режиссёром выступил Айвен Райтман, к тому моменту выпустивший фильмы «Фрикадельки» и «Добровольцы поневоле» с Мюрреем и ещё несколько проходных работ.

В первых полнометражных «Охотниках за привидениями» рассказывается о профессорах парапсихологии, занимающихся поиском и ловлей призраков. Фильм стал кассовым хитом — при бюджете $30 млн он заработал $229 млн и оказался одним из самых прибыльных кинопроектов года (ещё больше собрал лишь «Полицейский из Беверли-Хиллз»). Лента понравилась как критикам, так и широкой аудитории, а в 1989-м появилась вторая часть истории. Режиссёром снова выступил Райтман. Основной актёрский состав также остался без изменений. Фильм успешно выступил в прокате, однако получил уже не так много хвалебных отзывов.

Также по теме Младшее поколение за рулём эктомобиля: какими получились новые «Охотники за привидениями» 2 декабря в российский прокат выходит фантастическая комедия «Охотники за привидениями: Наследники». Фильм Джейсона Райтмана стал...

В 1990-х в рамках франшизы вышли анимационные сериалы — «Настоящие охотники за привидениями» и «Экстремальные охотники за привидениями».

В 2021-м состоялась премьера игрового фильма «Охотники за привидениями: Наследники» — продолжения лент 1980-х. На этот раз отлавливать призраков пришлось детям учёных. Режиссёром выступил Джейсон Райтман — сын постановщика первых двух картин. Аудитория тепло встретила проект. Зрители отмечали удачный актёрский состав (роли исполнили Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс), динамичный сюжет и многочисленные отсылки к оригинальным картинам. В апреле 2022-го был анонсирован сиквел фильма Джейсона Райтмана.

Популярная франшиза также включает фильм Пола Фига «Охотники за привидениями» 2016 года, представляющий собой перезапуск оригинальной истории, множество компьютерных игр, тематические аттракционы и сувенирную продукцию.