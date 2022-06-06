«Лихие 90-е» глазами ребёнка: вышел трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство»

В сети вышел первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство» — приквела ленты «Майор Гром: Чумной Доктор». В новом проекте события развернутся в альтернативной реальности в 1990-х, за 20 лет до событий «Чумного Доктора», а в центре сюжета окажется десятилетний Игорь Гром. В ленте расскажут о его детстве — в то время как отец будущего майора занимается поисками преступника, юный Гром вместе с другом пытаются заработать денег и ввязываются в авантюру. Премьера запланирована на 2023 год.

В сети вышел первый тизер-трейлер приквела фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — ленты «Майор Гром: Трудное детство». Роли в кинокомиксе исполняют Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Даниил Воробьёв и Владимир Яганов. Режиссёр проекта — Олег Трофим, а за сценарий отвечают Артём Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.

Детство будущего майора Грома проходит в альтернативном Петербурге в «лихие 90-е», где появляется криминальный авторитет Анубис. Отец Игоря, сотрудник полиции Константин Гром, вместе с коллегой Фёдором Прокопенко пытаются найти и обезвредить преступника. Между тем сам Игорь с другом Игнатом ввязываются в сомнительную авантюру, чтобы заработать денег.

В начале ролика Игорь играет с отцом в шахматы. Отец силён в игре, но даёт подсказку сыну — победить его можно в три хода. «Думай, — говорит Гром-старший, — пока не найдёшь единственно верное решение». В то же время в городе бесчинствует преступность, процветает торговля запрещёнными веществами, на которой поставщики зарабатывают огромные деньги, а неизвестные проводят таинственные ритуалы с огнём.

Съёмки проходили в павильонах «Ленфильма» — там воссоздали квартиру героев, ранее показанную в ленте «Майор Гром: Чумной Доктор», в Мраморном дворце, а также на Исаакиевской площади.

«Питер в фильме — это альтернативная реальность. Но в нём есть немного ностальгии по 1990-м. Конструкция Санкт-Петербурга осталась всё той же, что и в оригинале. Мы сохранили образ парадного Петербурга, но он преобразится, будет нести характер времени. Здесь будет чуть больше хаоса, красок, так как мы смотрим глазами ребёнка на это время», — говорит Олег Трофим.

«Майор Гром: Трудное детство» — «остросюжетный приквел, наполненный шокирующими событиями, неожиданными поворотами и новыми незабываемыми персонажами», — рассказал сценарист и продюсер Артём Габрелянов. По его словам, в комиксах не так много информации о детстве Игоря, и именно это побудило авторов проекта сделать кино о нём и показать зрителям, что сформировало характер и жизненные принципы будущего майора Грома.

Известно, что в ленте будут отсылки к кинематографу и массовой культуре 1990-х.

Роль маленького Игоря Грома исполнил Кай Гетц, известный по роли Саши в драме Александра Молочникова «Скажи ей». Его отца, Константина, играет Сергей Марин, звезда сериала «Душегубы». Интересно, что Марин пробовался на роль Игоря Грома, но режиссёры посчитали, что по своей энергетике он больше напоминает его отца.

Исполнитель роли Грома-младшего отметил, что, работая над образом своего героя, старался перенять некоторые черты, уже показанные на экране Тихоном Жизневским в «Чумном Докторе».

«Перед съёмками я смотрел «Чумного Доктора», чтобы найти какие-то особенности у героя в исполнении Тихона Жизневского и перенять их. Например, я заметил, что Игорь трёт мочку правого уха, когда нервничает. Кстати, самое интересное, что буквально за неделю до старта съёмок я сильно полюбил шаурму», — цитирует Кая Гетца «Кинопоиск».

По словам Олега Трофима, важная задача проекта — «построить мосты во всей вселенной (логические, сюжетные, акцентные и даже какие-то эмоциональные) с уже существующим фильмом», а также проектом, который, возможно, будет снят позднее.

Премьера состоится на новогодних каникулах в 2023 году.

© Фото со съёмок фильма «Майор Гром: Трудное детство»

Фильм Олега Трофима «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел 1 апреля 2021 года. В ленте, помимо Жизневского, появились Любовь Аксёнова, Сергей Горошко, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Дмитрий Чеботарёв и другие. В основу сюжета легла серия российских комиксов «Майор Гром» издательства Bubble. По ним также была снята короткометражка Владимира Беседина «Майор Гром» с Александром Горбатовым.

В проектах рассказывается о деятельности опытного и неподкупного следователя из Санкт-Петербурга — майора Игоря Грома. В полнометражной картине герой пытается остановить Чумного Доктора — тот носит характерную маску и убивает богатых и влиятельных людей, совершивших преступления и оставшихся безнаказанными. Сам Доктор уверяет, что таким образом лечит город от «чумы беззакония».

Фильм, выйдя в период пандемии коронавируса, оказался не слишком успешным в прокате — его сборы составили 317,7 млн рублей, тогда как на производство, согласно порталу «Киноафиша», ушло 600 млн. Авторы проекта ожидали, что лента соберёт от 500 млн до 1,5 млрд рублей.

Тем не менее картина была тепло встречена как российской, так и зарубежной аудиторией — 7 июля 2021 года кинокомикс вышел на видеосервисе Netflix. Спустя сутки «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным фильмом на площадке. Лента вошла в топ-10 более чем в 60 странах, в 14 из них стала самой просматриваемой. Зрители хвалили качественные спецэффекты, хорошо проработанных персонажей, юмор и сюжет.