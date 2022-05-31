Стихи о Родине: тест RT о гражданской лирике русских и зарубежных поэтов

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RT
Темы родной страны и испытаний, через которые она проходит, положения простого народа и социальных проблем, раскола в обществе или же патриотических чувств всегда волновали поэтов и в России, и в других государствах. Гражданская лирика занимала не менее важное место в их произведениях, чем любовная. Сможете ли вы отгадать по цитате, какому автору принадлежат строчки из стихотворений в этом жанре, русскому или зарубежному? Проверьте себя с тестом RT.
Стихи о Родине: тест RT о гражданской лирике русских и зарубежных поэтов
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