Честь, вера и любовь: вышел исторический фильм «Аманат»

26 мая на большие экраны выходит исторический фильм «Аманат». Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в России во времена Кавказской войны. Это история о любви, потере, преданности своим взглядам и героизме сына имама Шамиля Джамалутдина. Ещё в детстве он стал аманатом — «великим заложником». Такой жест задумывался как символ перемирия. Спустя годы Джамалутдин продолжил борьбу за мир, которой в итоге посвятил всю свою недолгую жизнь.

В четверг, 26 мая, в широкий прокат выходит биографическая драма «Аманат» режиссёров Антона Сиверса («Тест на беременность 2», «Качели») и Рауфа Кубаева («Кармелита», «На краю стою»). В центре сюжета — Кавказ XIX века и история сына имама Шамиля Джамалутдина.

Ещё в детстве Джамалутдину пришлось покинуть родные края и уехать в Санкт-Петербург в качестве аманата — «великого заложника». Этот жест должен был стать символом перемирия двух сторон.

Отучившись и получив звание офицера, со знанием нескольких языков, литературы и науки, Джамалутдин возвращается на родину, в Дагестан, в качестве наследника. Но никто из его земляков, включая отца, не ожидает, что Джамаль задался целью положить конец войне и примирить народы.

Он остаётся верен своим взглядам до самого конца. Жизнь в России изменила его — он осознал бессмысленность войны, ближе узнал русский народ, многому научился и полюбил Елизавету Оленину, дочь генерал-майора в отставке. Не зря говорят, что любовь спасёт мир. История Джамалутдина тому подтверждение. Даже когда они расстаются, то продолжают обмениваться нежными письмами и ждать момента, когда смогут быть вместе.

© Кадр из фильма «Аманат»

Показанная на экране любовь — искренняя и всепоглощающая. Она способна вдохновить даже на отчаянные поступки — например, пожертвовать счастьем ради мира или поскакать на коне по неизвестным и опасным местам, чтобы предупредить любимого о заговоре.

Фильм раскрывает часть истории, о которой, возможно, знают немногие, но после просмотра картины захотят прочитать подробнее, ведь фигура Джамалутдина — показательный пример человека, живущего согласно своему слову, чести и принципам. Он тот, кто вступит в бой ради мира и обязательно выполнит данное императору обещание.

Такие чистые чувства, героические поступки и вера в лучшее нужны в кинематографе, чтобы напоминать зрителю о самом важном в жизни — независимо от национальности, статуса и вероисповедания важно оставаться человеком и уметь видеть лучшее в других.

Фильм снят в удивительных локациях, где красота природы даже через экран захватывает дух — высокие горы Кавказа, реки, усадьбы, просторные поля, а также величественные дворцы и аллеи Санкт-Петербурга.

Многие кадры наполнены свободой. Особенно ощущается это в сцене, когда Джамалутдин скачет на коне, раскинув руки в стороны. Он наслаждается скоростью, встречным ветром, закатным солнцем и в целом этим мгновением радости.

Впечатляют и костюмы горцев — они полностью раскрывают колорит народа, его гордый характер, помогают с головой окунуться в историю. Особенно хорош национальный свадебный наряд одной из героинь, специально привезённый для съёмок из краеведческого музея. Образы Лизы Олениной тоже отчасти раскрывают её натуру — тонкую и чувственную, но при этом волевую и сильную.

© Кадр из фильма «Аманат»

Несмотря на то что фильм о войне, батальных сцен в нём немного. Однако в ленте присутствуют сложные дуэли на мечах. Волнительно наблюдать за противостоянием Джамалутдина и Мамонова — фехтуют они очень искусно и правдоподобно, что говорит о физической подготовке актёров.

В целом актёрский состав подобран органично. Каждому, кто появлялся в кадре, хочется беспрекословно верить. Особенно стоит выделить Амина Хуратова, исполняющего роль уже взрослого Джамалутдина. Его взглядам и эмоциям можно поаплодировать. Попала в образ и Варвара Комарова — её Лиза Оленина действительно демонстрировала острый ум, твёрдый характер и верность самой себе при нежной, тонкой, трогательной внешности.

Отдельного внимания заслуживает финал киноленты. Душещипательные кадры, в которых Джамалутдин в последний раз обращается к отцу, бьют в сердце и пробирают до слёз. Вызывает восхищение и то, что поступки Джамалутдина, которые он успел совершить за свою недолгую жизнь, другим подарили мир и спокойствие.

«В Российской империи отменили крепостное право, и вскоре окончилась многолетняя Кавказская война, в которой было много побед и поражений, героизма и предательства. Но наш герой вошёл в историю этой войны как миротворец и великий заложник — аманат» — этими словами заканчивается фильм.