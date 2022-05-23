«Любовь, вера и бренность бытия»: анонсирован фильм про Зигмунда Фрейда с Энтони Хопкинсом в главной роли

На Каннском кинофестивале анонсировали фильм Freud’s Last Session («Последний сеанс Фрейда») об основателе психоанализа Зигмунде Фрейде. Главную роль исполнит оскароносный актёр Энтони Хопкинс. Действие ленты развернётся незадолго до Второй мировой войны, когда Фрейд встретится с писателем Клайвом Стейплзом Льюисом, чтобы подискутировать о существовании Бога. Режиссёром проекта выступит Мэтт Браун, снявший драму «Человек, который познал бесконечность».

Оскароносный актёр Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Отец») сыграет австрийского психиатра Зигмунда Фрейда в новом фильме Freud’s Last Session («Последний сеанс Фрейда»), анонсированном на Каннском кинофестивале. Сценарий основан на одноимённой пьесе Марка Ст. Джермейна, а режиссёром выступит Мэтт Браун, снявший биографическую ленту «Человек, который познал бесконечность» про индийского математика Сринивасу Рамануджана, сообщает Screen Daily.

Действие развернётся накануне Второй мировой войны — незадолго до своей смерти основатель психоанализа приглашает культового писателя Клайва Стейплза Льюиса, чтобы подискутировать о существовании Бога. Исследуя отношения Фрейда с его дочерью-лесбиянкой Анной и роман Льюиса с матерью его лучшего друга, фильм переплетает прошлое, настоящее и вымысел.

По мнению режиссёра, картина не только интересна своим сюжетом, но и актуальна в наши дни.

«Помимо моей личной любознательности и интереса к оригинальной пьесе, на глубинном уровне присутствует понимание невероятной актуальности и важности этой картины, — цитирует Брауна The Hollywood Reporter. — Мы живём в очень поляризованные с точки зрения идеологии времена, где каждый придерживается своей группы и настоящего диалога нет. Я хочу снять эмоциональный, креативный и заставляющий задуматься фильм, который будет интересен любой аудитории. Фильм, который задаёт серьёзные вопросы, попутно исследуя то, что лежит в самом сердце человеческой природы: любовь, веру и бренность бытия».

Съёмки начнутся в Лондоне в IV квартале 2022 года.

Кадр из фильма «Опасный метод»

© kinopoisk.ru

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в городке Фрайберг Австрийской империи. Вскоре его семья переехала в Лейпциг, а оттуда в Вену, где будущий врач с отличием окончил гимназию и поступил на медицинский факультет Венского университета. Фрейд получил звание доктора медицины, но нехватка денег заставила его оставить кафедру и пойти работать в Венскую городскую больницу.

В 1885 году он стал приват-доцентом и получил стипендию на стажировку за границей. Поработав с французским психиатром Жаном Мартеном Шарко, Фрейд пришёл к выводу, что причинами психонервных заболеваний могут быть ненаблюдаемые динамические травмы психики.

Вернувшись домой, Зигмунд Фрейд начал частную практику. Он лечил больных с помощью гипноза, но со временем разочаровался в методе. Спустя время известный врач начал изучение истерии и внёс в эту область важнейший вклад, который связан с использованием так называемой разговорной терапии. В 1895 году Фрейд вместе с австрийским врачом Йозефом Брейером опубликовал «Исследования истерии».

Психиатр разработал не один терапевтический метод, исследовал множество гипотез и выявил новые способы лечения пациентов.

Одно из важных открытий — психоаналитический способ лечения больных, который заключается в анализе возникающих у пациента ассоциаций на тему какой-либо детали его жизни, толковании сновидений, а также ошибочных действий (оговорок, описок, забывания и т. п.) для выявления бессознательных причин произошедшего.

У многих пациентов Фрейда были различные сексуальные проблемы. Именно поэтому психиатр начал исследовать развитие сексуальности в детстве и пришёл к выводу, что центром всего психического развития человека и искусства является развитие сексуальности. На данную тему он написал несколько работ («Три очерка по теории сексуальности», «Леонардо да Винчи», «Тотем и табу»).

Тема религии была неизведанной для Фрейда, и он часто поддавался рассуждениям о ней как в письменных работах, так и в жизни. В свою очередь, знаменитый профессор Оксфорда и писатель Клайв Льюис был одним из самых известных в XX веке защитников веры с помощью разума.

«В первой половине жизни Льюис был атеистом и защищал свою позицию аргументами Фрейда. Затем он обрёл веру, отказался от атеизма и в своих трудах стал обоснованно отвечать на доводы Фрейда, критиковавшего духовное мировоззрение», — говорится в книге «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге» Армана Николи.

Как отмечает автор книги, эти два мыслителя никогда не сходились в споре. Но их всегда объединяло одно: неуверенность в том, есть ли Бог на самом деле. И Фрейд, и Льюис посвятили большую часть своей жизни исследованию этой темы, и оба считали, что вопрос «бытия Бога — самый важный в жизни».

В сфере культуры Зигмунд Фрейд ранее появлялся и упоминался во многих игровых и документальных проектах. Среди наиболее известных — фильм Дэвида Кроненберга 2011 года «Опасный метод» об отношениях Фрейда с Карлом Густавом Юнгом, а также с пациенткой последнего Сабиной Шпильрейн. Фрейда сыграл Вигго Мортенсен, Юнга — Майкл Фассбендер, а центральная женская роль досталась Кире Найтли. Картина была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Об отношениях Юнга и Шпильрейн также рассказывается в ленте 2002 года «Сабина». Самого Фрейда в фильме нет, однако Юнг пытается лечить пациентку, используя методику коллеги. Заметная документальная работа — сериал «Столетие личности», также вышедший в 2002-м. В нём говорится о подъёме психоанализа и о том, как он используется в политической сфере и рекламе.