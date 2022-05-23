«Любовь, вера и бренность бытия»: анонсирован фильм про Зигмунда Фрейда с Энтони Хопкинсом в главной роли
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Оскароносный актёр Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Отец») сыграет австрийского психиатра Зигмунда Фрейда в новом фильме Freud’s Last Session («Последний сеанс Фрейда»), анонсированном на Каннском кинофестивале. Сценарий основан на одноимённой пьесе Марка Ст. Джермейна, а режиссёром выступит Мэтт Браун, снявший биографическую ленту «Человек, который познал бесконечность» про индийского математика Сринивасу Рамануджана, сообщает Screen Daily.
Действие развернётся накануне Второй мировой войны — незадолго до своей смерти основатель психоанализа приглашает культового писателя Клайва Стейплза Льюиса, чтобы подискутировать о существовании Бога. Исследуя отношения Фрейда с его дочерью-лесбиянкой Анной и роман Льюиса с матерью его лучшего друга, фильм переплетает прошлое, настоящее и вымысел.
По мнению режиссёра, картина не только интересна своим сюжетом, но и актуальна в наши дни.
«Помимо моей личной любознательности и интереса к оригинальной пьесе, на глубинном уровне присутствует понимание невероятной актуальности и важности этой картины, — цитирует Брауна The Hollywood Reporter. — Мы живём в очень поляризованные с точки зрения идеологии времена, где каждый придерживается своей группы и настоящего диалога нет. Я хочу снять эмоциональный, креативный и заставляющий задуматься фильм, который будет интересен любой аудитории. Фильм, который задаёт серьёзные вопросы, попутно исследуя то, что лежит в самом сердце человеческой природы: любовь, веру и бренность бытия».
Съёмки начнутся в Лондоне в IV квартале 2022 года.
- Кадр из фильма «Опасный метод»
- © kinopoisk.ru
Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в городке Фрайберг Австрийской империи. Вскоре его семья переехала в Лейпциг, а оттуда в Вену, где будущий врач с отличием окончил гимназию и поступил на медицинский факультет Венского университета. Фрейд получил звание доктора медицины, но нехватка денег заставила его оставить кафедру и пойти работать в Венскую городскую больницу.
В 1885 году он стал приват-доцентом и получил стипендию на стажировку за границей. Поработав с французским психиатром Жаном Мартеном Шарко, Фрейд пришёл к выводу, что причинами психонервных заболеваний могут быть ненаблюдаемые динамические травмы психики.
Вернувшись домой, Зигмунд Фрейд начал частную практику. Он лечил больных с помощью гипноза, но со временем разочаровался в методе. Спустя время известный врач начал изучение истерии и внёс в эту область важнейший вклад, который связан с использованием так называемой разговорной терапии. В 1895 году Фрейд вместе с австрийским врачом Йозефом Брейером опубликовал «Исследования истерии».
Психиатр разработал не один терапевтический метод, исследовал множество гипотез и выявил новые способы лечения пациентов.
Одно из важных открытий — психоаналитический способ лечения больных, который заключается в анализе возникающих у пациента ассоциаций на тему какой-либо детали его жизни, толковании сновидений, а также ошибочных действий (оговорок, описок, забывания и т. п.) для выявления бессознательных причин произошедшего.
У многих пациентов Фрейда были различные сексуальные проблемы. Именно поэтому психиатр начал исследовать развитие сексуальности в детстве и пришёл к выводу, что центром всего психического развития человека и искусства является развитие сексуальности. На данную тему он написал несколько работ («Три очерка по теории сексуальности», «Леонардо да Винчи», «Тотем и табу»).
Тема религии была неизведанной для Фрейда, и он часто поддавался рассуждениям о ней как в письменных работах, так и в жизни. В свою очередь, знаменитый профессор Оксфорда и писатель Клайв Льюис был одним из самых известных в XX веке защитников веры с помощью разума.
«В первой половине жизни Льюис был атеистом и защищал свою позицию аргументами Фрейда. Затем он обрёл веру, отказался от атеизма и в своих трудах стал обоснованно отвечать на доводы Фрейда, критиковавшего духовное мировоззрение», — говорится в книге «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге» Армана Николи.
Как отмечает автор книги, эти два мыслителя никогда не сходились в споре. Но их всегда объединяло одно: неуверенность в том, есть ли Бог на самом деле. И Фрейд, и Льюис посвятили большую часть своей жизни исследованию этой темы, и оба считали, что вопрос «бытия Бога — самый важный в жизни».
В сфере культуры Зигмунд Фрейд ранее появлялся и упоминался во многих игровых и документальных проектах. Среди наиболее известных — фильм Дэвида Кроненберга 2011 года «Опасный метод» об отношениях Фрейда с Карлом Густавом Юнгом, а также с пациенткой последнего Сабиной Шпильрейн. Фрейда сыграл Вигго Мортенсен, Юнга — Майкл Фассбендер, а центральная женская роль досталась Кире Найтли. Картина была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
Об отношениях Юнга и Шпильрейн также рассказывается в ленте 2002 года «Сабина». Самого Фрейда в фильме нет, однако Юнг пытается лечить пациентку, используя методику коллеги. Заметная документальная работа — сериал «Столетие личности», также вышедший в 2002-м. В нём говорится о подъёме психоанализа и о том, как он используется в политической сфере и рекламе.