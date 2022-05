Мила Кунис борется с наркозависимостью, а Карен Гиллан — с клоном: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 19 мая, в российский прокат выходит драма «Четыре хороших дня», в которой Мила Кунис сыграла девушку, страдающую от наркотической зависимости, и футуристический боевик «Клон» с Карен Гиллан и Аароном Полом. Кроме того, зрители смогут увидеть биографическую картину «Ника» российского производства, где рассказывается о трагической жизни поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной, комедию «Приплыли!», где предложение руки и сердца обернулось настоящей катастрофой, и боевик «Решала: Брат».

«Ника»

Драматичная история о яркой, но короткой жизни поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной от режиссёра Василисы Кузьминой, работавшей над сериалом «Алиса», вернулась с американского кинофестиваля South by Southwest.

Ника Турбина покорила СССР своими не по возрасту зрелыми рифмами. В восемь лет она гастролировала по стране с матерью-художницей, а в 27, травмированная отсутствием детства и строгостью родительницы, пыталась заново обрести себя. По словам Василисы Кузьминой, Ника в фильме стала собирательным образом детей того времени.

«Почти все советские дети-вундеркинды закончили трагически, а позднесоветские, как и Ника, искали себя на ландшафте неузнаваемой страны. Об этом хотелось поговорить», — говорит постановщица.

Главные роли в фильме исполнили Елизавета Янковская и Анна Михалкова.

«Решала: Брат»

В остросюжетном триллере режиссёра Александра Амирова продолжается криминальная история двух братьев. Сюжет сфокусирован на нелёгкой судьбе когда-то успешного юриста, связавшегося с криминалом.

На этот раз главный герой Каша (Александр Фролов) решает в корне изменить свою жизнь, но от прошлого так просто не убежишь, оно настигает внезапно и не вовремя — в реабилитационном центре. Каше приходится бежать в родной город. Он попытается выпутаться из передряг, помочь брату и спасти от саморазрушения знакомую Асю.

Фильм «Решала» вышел в 2012 году и стал большим событием для бурятского кинематографа. В 2015-м состоялась премьера второй части, а в 2019-м появился приквел первых двух фильмов «Решала. Нулевые». В новой ленте действие развернётся после событий проекта 2012-го.

«Приплыли!»

Паша (Роман Фомин) считает, что нет ничего романтичнее, чем сделать предложение любимой девушке на корабле в обстановке, похожей на сцену из фильма «Титаник». Он решает выйти в море на яхте своего отца (Игорь Золотовицкий). Герой создаёт идеальные условия для предложения руки и сердца, но выбирает не совсем удачное время — судно понадобилось не только Паше, но и его отцу для незаконной операции. А тут ещё и школьный друг встаёт на пути… Череда неожиданных событий превращает романтический вечер в настоящее безумство.

Картина стала дебютной режиссёрской работой музыканта Юрия Ярушникова (DJ Хобот). По его словам, «Приплыли!» значительно отличается от других российских комедий.

«Мы решили пойти на риск, нашли золотую середину и сделали то, что практически никто не делает, а именно создали зрительскую комедию с чёрным юмором», — отметил Юрий Ярушников.



© Фото со съёмок фильма «Приплыли!»

«Клон» (Dual)

Режиссёр чёрной комедии «Искусство самообороны» Райли Стернс представляет зрителям новую полнометражную картину «Клон». Это фантастический боевик о будущем, в котором людям приходится бороться с собственными клонами — идеальными машинами-убийцами.

В центре сюжета — девушка Сара. Узнав о тяжёлой болезни, она решается создать копию себя, которая после её смерти будет заботиться о близких героини. Однако судьба преподносит подарок и девушка выздоравливает, но деактивировать клона уже невозможно. Саре придётся встретиться в опасном бою с самой собой и отстоять своё право на существование в роботизированном мире.

В киноленте снялись звезда фильмов кинематографической вселенной Marvel Карен Гиллан, Аарон Пол, известный по роли Джесси в сериале «Во все тяжкие», и Тео Джеймс, исполнивший роль Фора в трилогии «Дивергент».

«Четыре хороших дня» (Four Good Days)

В основу сюжета драмы «Четыре хороших дня» режиссёра Родриго Гарсии легла реальная история, рассказанная журналистом The Washington Post Эли Саслоу в статье «Как поживает Аманда? История правды, лжи и американской зависимости».

В фильме главную роль исполнила Мила Кунис. Она сыграла 31-летнюю Молли, которая борется с наркотической зависимостью. Девушка пытается в 15-й раз пройти курс детоксикации и готовится к уколу опиоидного антагониста — для этого ей нужно в течение четырёх дней не употреблять запрещённые препараты. Задача становится для девушки практически непосильной. Устав от попыток побороть смертоносную привычку, она обращается за помощью к матери (Гленн Клоуз), с которой долгое время не общалась. Вместе героини проходят через все трудности, слёзы и срывы, чтобы обрести новую жизнь и вернуть в их отношения доверие и любовь.

Впервые публика увидела фильм на фестивале независимого кино Sundance в январе 2020 года, а в 2022-м лента получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая песня» (Somehow You Do).