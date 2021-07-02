Битва фаворитов: Бельгия и Италия сражаются за попадание в полуфинал Евро-2020

Сборные Бельгии и Италии встречаются в рамках четвертьфинального матча Евро-2020. Обе команды пока идут без очковых потерь и одержали по четыре победы на турнире. Действующие бронзовые призёры чемпионата мира постараются взять реванш за поражение на предыдущем первенстве континента. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния в Мюнхене.