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матч №
июля
2
1/4
22:00
Мюнхен
Альянц Арена
Бельгия
-
:
-
Италия
46
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Главный судья
Славко Винчич (Словения)
2
июля
1/4
Матч №1
22:00
МюнхенАльянц Арена
- : -

Битва фаворитов: Бельгия и Италия сражаются за попадание в полуфинал Евро-2020

Сборные Бельгии и Италии встречаются в рамках четвертьфинального матча Евро-2020. Обе команды пока идут без очковых потерь и одержали по четыре победы на турнире. Действующие бронзовые призёры чемпионата мира постараются взять реванш за поражение на предыдущем первенстве континента. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния в Мюнхене.

    21:25

    Италия на групповом этапе с одинаковым счётом 3:0 разгромила Турцию и Швейцарию и в последнем туре с минимальным счётом обыграла Уэльс. В первом раунде плей-офф подопечные Роберто Манчини лишь в дополнительное время дожали Австрию — 2:1.

    21:14

    Обе команды пока идут по турниру без потерь. Сборная Бельгии на групповом этапе обыграла Россию (4:1), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). В 1/8 финала «красные дьяволы» выбили из борьбы действующего чемпиона Европы Португалию благодаря голу Торгана Азара — 1:0. 

    21:03

    Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Евро-2020 между Италией и Бельгией. Встреча проходит в Мюнхене на «Альянц-Арене». 

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