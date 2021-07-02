Италия на групповом этапе с одинаковым счётом 3:0 разгромила Турцию и Швейцарию и в последнем туре с минимальным счётом обыграла Уэльс. В первом раунде плей-офф подопечные Роберто Манчини лишь в дополнительное время дожали Австрию — 2:1.
Время московское
матч №
июля
2
1/4
22:00Мюнхен
Альянц Арена
-:
-
46
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Главный судья
Славко Винчич (Словения)
2
июля
1/4
Матч №1
22:00МюнхенАльянц Арена
Битва фаворитов: Бельгия и Италия сражаются за попадание в полуфинал Евро-2020
Сборные Бельгии и Италии встречаются в рамках четвертьфинального матча Евро-2020. Обе команды пока идут без очковых потерь и одержали по четыре победы на турнире. Действующие бронзовые призёры чемпионата мира постараются взять реванш за поражение на предыдущем первенстве континента. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния в Мюнхене.
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