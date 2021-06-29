Зинченко ускорился слева и перенаправил мяч Сидорчуку. Он не очень удачно принял и попытался забросить за спину Ольсену, но вратарь сыграл надёжно. (63')
Время московское
матч №
июня
29
1/8
22:00Глазго
Хэмпден Парк
1:
1
44
LIVE `61
43` Э. Форсберг
Главный судья
Даниэле Орсато (Италия)
А. Зинченко 27`
29
июня
1/8
Матч №1
22:00ГлазгоХэмпден Парк
Навстречу Англии: Швеция и Украина играют вничью в споре за путёвку в четвертьфинал Евро-2020
Швеция и Украина встречаются в Глазго в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020. Это последний матч первого раунда плей-офф. Его победитель станет соперником Англии. Скандинавы не выходили в четвертьфинал уже 17 лет, а подопечные Андрея Шевченко никогда не добирались до этой стадии. RT ведёт текстовую трансляцию.
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