Навстречу Англии: Швеция и Украина играют вничью в споре за путёвку в четвертьфинал Евро-2020

Швеция и Украина встречаются в Глазго в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020. Это последний матч первого раунда плей-офф. Его победитель станет соперником Англии. Скандинавы не выходили в четвертьфинал уже 17 лет, а подопечные Андрея Шевченко никогда не добирались до этой стадии. RT ведёт текстовую трансляцию.