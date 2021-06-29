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Время московское
матч №
июня
29
1/8
22:00
Глазго
Хэмпден Парк
Швеция
1
:
1
Украина
44
LIVE `61
43` Э. Форсберг
Главный судья
Даниэле Орсато (Италия)
А. Зинченко 27`
29
июня
1/8
Матч №1
22:00
ГлазгоХэмпден Парк
1 : 1

Навстречу Англии: Швеция и Украина играют вничью в споре за путёвку в четвертьфинал Евро-2020

Швеция и Украина встречаются в Глазго в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020. Это последний матч первого раунда плей-офф. Его победитель станет соперником Англии. Скандинавы не выходили в четвертьфинал уже 17 лет, а подопечные Андрея Шевченко никогда не добирались до этой стадии. RT ведёт текстовую трансляцию.

    23:18

    Зинченко ускорился слева и перенаправил мяч Сидорчуку. Он не очень удачно принял и попытался забросить за спину Ольсену, но вратарь сыграл надёжно. (63')

    23:15

    Исак из офсайда пробил мимо ворот. После этого момента происходит первая замена. Руслан Малиновский меняет Шапаренко. (60')

    23:14

    Аугустинсон опасно прострелил слева, но успели украинские защитники накрыть его! Могло всё очень плохо закончиться для Украины. (60')

    23:13

    Радует, что во втором тайме равная игра всё время. Нет ни у одной команды заметного преимущества, разве что шведы лучше физически готовы. (58')

    23:11

    Ярмоленко не смог развить быструю атаку, и в итоге шведы убежали в противоположную сторону. Их выпад завершился ударом Форсберга в штангу! (56')

    23:10

    Сидорчук мощно пробил с линии штрафной и попал в штангу! Ярмоленко хватается за голову, не стал его пас голевым. (55')

    23:09

    Форсберг отдал передачу под удар Ларссона, и тот едва не поразил ворота Бущана! Немного не хватило для попадания в створ. (54')

    23:08

    Караваев подключил справа Ярмоленко, но ему некуда было простреливать. Затем последовал дальний и неточный удар по воротам Швеции. (53')

    23:05

    Украинцам не удалось продвинуться по левому флангу, шведы стали плотнее обороняться и не дают свободных зон. (50')

    23:03

    Форсберг отпасовал Кулушевски в штрафную, но не смог он продолжить затянувшуюся атаку шведов. (48')

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