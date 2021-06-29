Принципиальное противостояние: Англия встречается с Германией в 1/8 финала Евро-2020

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Германии. За всю историю национальные команды семь раз встречались на первенствах континента и мира, при этом представители Бундестим брали верх четырежды. В случае успеха подопечные Гарета Саутгейта впервые с финала мундиаля 1966 года обыграют немцев в плей-офф крупного турнира. RT ведёт текстовую трансляцию.