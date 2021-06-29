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матч №
июня
29
1/8
19:00
Лондон
Стадион Уэмбли
Англия
-
:
-
Германия
43
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Главный судья
Дэнни Маккелие (Нидерланды)
29
июня
1/8
Матч №1
19:00
ЛондонСтадион Уэмбли
- : -

Принципиальное противостояние: Англия встречается с Германией в 1/8 финала Евро-2020

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Германии. За всю историю национальные команды семь раз встречались на первенствах континента и мира, при этом представители Бундестим брали верх четырежды. В случае успеха подопечные Гарета Саутгейта впервые с финала мундиаля 1966 года обыграют немцев в плей-офф крупного турнира. RT ведёт текстовую трансляцию.

    18:43

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, в свою очередь, обратил внимание на нестабильность своей команды в предыдущих матчах, но подчеркнул, что игроки и тренеры знают, что «немецкая машина» может быть сильнее, если удастся подправить некоторые недочёты.

    «Если нет, будет тяжело. Против Англии будет совсем другой матч, и мы должны извлечь из этого выгоду. Англия играет дома и должна атаковать. Игра будет более открытая, чем с Венгрией, но мы должны быть начеку с самого начала», — сказал специалист.

    18:42

    Перед игрой наставник «трёх львов» отметил, что его команду не пугает соперник и сила сборной Англии как раз заключается в отсутствии страха.

    «Мы бьём один рекорд за другим в последние три-четыре года, и я убеждён, что дело в нашем настрое. Нам совершенно неважно, что было раньше. Историю создаём мы сами. Я вижу, что игроки в восторге от возможности проявить себя в таком матче», — заявил Саутгейт.

    18:40

    Стартовые составы команд. Саутгейт неожиданно решил тоже сыграть в три защитника. Ещё примечательно, что отсутствует у англичан в основе Грилиш, а ведь его креатива может и не хватить как раз. У немцев же всё более-менее ожидаемо.

    18:39

    Кроме того, отметим, что для главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта этот матч может быть вдвойне принципиальным. На Евро-1996 именно он не забил пенальти в серии 11-метровых в полуфинале с немцами, из-за чего в финал отправилась именно Германия, а «три льва» вылетели.

    18:38

    Последняя же официальная встреча этих сборных произошла 11 лет назад на мировом первенстве в ЮАР. Тогда немцы просто сокрушили соперника со счётом 4:1. Впрочем, не обошлось и без споров после игры, так как был не засчитан чистый гол Фрэнка Лэмпарда. Благо сейчас есть система VAR и теперь гораздо меньше шансов на повторение подобных инцидентов.

    18:36

    При этом Англия не может победить Германию на крупных турнирах с 2000 года. Тогда на европейском первенстве в групповом этапе «три льва» одолели соперника со счётом 1:0. В матчах на вылет англичане последний раз побеждали немцев аж в финале чемпионата мира 1966 года. С тех пор Бундестим регулярно выбивает представителей Туманного Альбиона.

    18:35

    У Англии и Германии богатая история противостояния. Команды провели между собой 36 матчей, в 16 из которых сильнее оказывались родоначальники футбола, 13 раз успешнее были немцы и в семи случаях команды расходились миром.

    18:34

    Немцы, в свою очередь, заняли второе место в «группе смерти», набрав четыре очка. Команда Йоахима Лёва уступила Франции (0:1), победила Португалию (4:2) и сыграла вничью с Венгрией (2:2). Примечательно, что все эти команды уже вылетели из турнира. 

    18:32

    На групповом этапе англичане стали победителями квартета D. При этом подопечные Гарета Саутгейта были крайне прагматичны и забили оба своих мяча до плей-офф. Хорватия и Чехия были обыграны с одинаковым счётом — 1:0. А игра с Шотландией завершилась безголевой ничьей (0:0).

    18:30

    Добрый вечер! RT приветствует вас на онлайн-трансляции седьмого матча 1/8 финала Евро-2020, в котором встречаются сборные Англии и Германии. Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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