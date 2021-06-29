Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, в свою очередь, обратил внимание на нестабильность своей команды в предыдущих матчах, но подчеркнул, что игроки и тренеры знают, что «немецкая машина» может быть сильнее, если удастся подправить некоторые недочёты.
«Если нет, будет тяжело. Против Англии будет совсем другой матч, и мы должны извлечь из этого выгоду. Англия играет дома и должна атаковать. Игра будет более открытая, чем с Венгрией, но мы должны быть начеку с самого начала», — сказал специалист.