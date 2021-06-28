29 лет без поражений: Франция уступает Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Франции играет с Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020. Действующие чемпионы мира являются очевидным фаворитом противостояния. Они набрали пять очков в «группе смерти», тогда как соперник пробился в плей-офф только с третьего места в своём квартете. При этом альпийцы не обыгрывали соседа с 1992-го. RT ведёт текстовую трансляцию встречи в Бухаресте.