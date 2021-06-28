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Время московское
матч №
июня
28
1/8
22:00
Бухарест
Национальный стадион
Франция
0
:
1
Швейцария
42
LIVE
Главный судья
Фернандо Рапаллини (Аргентина)
28
июня
1/8
Матч №1
22:00
БухарестНациональный стадион
0 : 1

29 лет без поражений: Франция уступает Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Франции играет с Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020. Действующие чемпионы мира являются очевидным фаворитом противостояния. Они набрали пять очков в «группе смерти», тогда как соперник пробился в плей-офф только с третьего места в своём квартете. При этом альпийцы не обыгрывали соседа с 1992-го. RT ведёт текстовую трансляцию встречи в Бухаресте.

    22:48

    Эмболо лежит на газоне после столкновения. Вышли врачи, но вроде бы швейцарец сможет игру продолжить. Даже поаплодировали ему зрители.(45+2')

    22:46

    Две минуты добавлено к основному времени первого тайма. (45')

    22:43

    Красиво в стеночку сыграли Гризманн и Мбаппе. После передачи пяткой форвард ПСЖ пробил от линии штрафной, но сильно выше. Но именно вот подобного и не хватает французам. Больше нестандартных действий мы ждём от игроков такого уровня. (43')

    22:42

    Аканджи пробил головой после подачи с углового от Родригеса. Мимо. Ну, по такой игре французам совсем не стоит второй пропускать. Просвета мало у трёхцветных в их действиях. (42')

    22:39

    Возобновилась игра. Посмотрим, придумают ли что-то подопечные Дешама. Всё же пора свой статус подтверждать. (39')

    22:38

    На водопой пока прервались команды. Интересно, кому эта пауза поможет в большей степени. (38')

    22:36

    Опасно навесил в штрафную Гризманн, но защитник на угловой перевёл. В целом, стоит сказать, что игра Франции слишком сводится к таким банальным подачам с флангов. Креатива не хватает будто. (36')

    22:34

    Отметим, что французы ненамного чаще владеют мячом — 53% на 47%. (34')

    22:33

    Эльведи получил «горчичник» за фол на Гризманне. При этом без штрафного, так как это отложенное нарушение. (33') 

    22:32

    Немного не дотянулся головой Эмболо после подачи со стандартного положения. Повезло французам! (32')

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