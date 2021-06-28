Эмболо лежит на газоне после столкновения. Вышли врачи, но вроде бы швейцарец сможет игру продолжить. Даже поаплодировали ему зрители.(45+2')
Время московское
матч №
июня
28
1/8
0:
1
42
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Главный судья
Фернандо Рапаллини (Аргентина)
28
июня
1/8
Матч №1
29 лет без поражений: Франция уступает Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020
Сборная Франции играет с Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020. Действующие чемпионы мира являются очевидным фаворитом противостояния. Они набрали пять очков в «группе смерти», тогда как соперник пробился в плей-офф только с третьего места в своём квартете. При этом альпийцы не обыгрывали соседа с 1992-го. RT ведёт текстовую трансляцию встречи в Бухаресте.
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