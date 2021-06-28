Третье свидание подряд на Евро: Хорватия и Испания по разу огорчили друг друга в 1/8 финала

Сборная Испании встречается с командой Хорватии в 1/8 финала Евро-2020. Пути команд пересекаются на третьем первенстве континента подряд. В 2012-м победу на групповом этапе одержали пиренейцы, а в 2016-м на той же стадии — балканцы. RT ведёт текстовую трансляцию матча из Копенгагена.