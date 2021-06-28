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матч №
июня
28
1/8
19:00
Копенгаген
Паркен
Хорватия
1
:
1
Испания
41
LIVE
Педри (A) 20`
Главный судья
Джюнейт Чакыр (Турция)
Пабло Сарабия 38`
28
июня
1/8
Матч №1
19:00
КопенгагенПаркен
1 : 1

Третье свидание подряд на Евро: Хорватия и Испания по разу огорчили друг друга в 1/8 финала

Сборная Испании встречается с командой Хорватии в 1/8 финала Евро-2020. Пути команд пересекаются на третьем первенстве континента подряд. В 2012-м победу на групповом этапе одержали пиренейцы, а в 2016-м на той же стадии — балканцы. RT ведёт текстовую трансляцию матча из Копенгагена.

    19:46

    Свисток на перерыв! После первого тайма сборные Хорватии и Испании играют вничью — 1:1! (45 + 1')

    19:45

    Одну минуту к первому тайму добавляет Чакыр. (45')

    19:43

    А тут уже Симон надёжен. Опасная подача была с правого фланга, но  вратарь сборной Испании с ней справился. Ему нужно вступить пару раз в игру, чтобы вернуть себе уверенность. (43')

    19:40

    Испанцы продолжают атаковать. У них есть ещё пять минут, чтобы уйти на перерыв с преимуществом в счёте. Говорили мы о том, что нельзя Хорватии закрываться в своей штрафной. Вопросом времени было то, когда Испания сравняет счёт. (40')

    19:38

    Додавили, додавили всё-таки испанцы соперников! Сарабия сравнял счёт! 1:1 (38') 

    19:36

    Всей командой сборная Хорватии на своей половине поля. Как ни пытаются испанцы взломать оборону соперника, ничего не получается. Уже сейчас можно говорить, что в перерыве Луис Энрике, скорее всего, произведёт первые изменения в составе. (36') 

    19:33

    Постепенно испанцы приходят в себя. Зарабатывают угловой, но после подачи со стандарта нарушают правила в атаке. (33')

    19:30

    Отметим, что Испания забивает в пяти последних матчах с Хорватией. Сложно будет хорватам сохранить свои ворота в неприкосновенности сегодня. Подопечным Далича ни в коем случае нельзя закрываться в своей штрафной. Нужно пробовать себя в атаке. (30')

    19:29

    В небольшой растерянности футболисты сборной Испании. Им понадобится время, чтобы прийти в себя после этого курьёзного гола. А хорватские игроки, наоборот, чувствуют себя на поле вполне уверенно. (29')

    19:26

    Какой момент сейчас был у Влашича! Убежал Никола от испанских защитников, но пробил мимо ворот! Первый удар сборной Хорватии в сегодняшнем матче. (26')

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