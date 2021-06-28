Свисток на перерыв! После первого тайма сборные Хорватии и Испании играют вничью — 1:1! (45 + 1')
Время московское
матч №
июня
28
1/8
19:00Копенгаген
Паркен
1:
1
41
LIVE
Педри (A) 20`
Главный судья
Джюнейт Чакыр (Турция)
Пабло Сарабия 38`
28
июня
1/8
Матч №1
19:00КопенгагенПаркен
Третье свидание подряд на Евро: Хорватия и Испания по разу огорчили друг друга в 1/8 финала
Сборная Испании встречается с командой Хорватии в 1/8 финала Евро-2020. Пути команд пересекаются на третьем первенстве континента подряд. В 2012-м победу на групповом этапе одержали пиренейцы, а в 2016-м на той же стадии — балканцы. RT ведёт текстовую трансляцию матча из Копенгагена.
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