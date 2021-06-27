Первое столкновение фаворитов в плей-офф: Бельгия играет с Португалией в 1/8 финала Евро-2020

Сборные Бельгии и Португалии встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Матч проходит на Олимпийском стадионе в Севилье. На групповом этапе подопечные Роберто Мартинеса одержали три победы, тогда как действующие чемпионы континента не без труда вышли в плей-офф с третьего места в квартете F. RT ведёт текстовую трансляцию.