Ответ Бельгии! На правом фланге Лукаку с разворота пытался нанести удар по воротам соперника, но после рикошета мяч за лицевой линией оказался. (8')
Время московское
матч №
июня
27
1/8
0:
0
40
LIVE `10
Главный судья
Феликс Брых (Германия)
27
июня
1/8
Матч №1
Первое столкновение фаворитов в плей-офф: Бельгия играет с Португалией в 1/8 финала Евро-2020
Сборные Бельгии и Португалии встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Матч проходит на Олимпийском стадионе в Севилье. На групповом этапе подопечные Роберто Мартинеса одержали три победы, тогда как действующие чемпионы континента не без труда вышли в плей-офф с третьего места в квартете F. RT ведёт текстовую трансляцию.
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