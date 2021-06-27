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Бельгия
0
:
0
Португалия
40
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Феликс Брых (Германия)
27
июня
1/8
Матч №1
22:00
СевильяОлимпийский стадион
0 : 0

Первое столкновение фаворитов в плей-офф: Бельгия играет с Португалией в 1/8 финала Евро-2020

Сборные Бельгии и Португалии встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Матч проходит на Олимпийском стадионе в Севилье. На групповом этапе подопечные Роберто Мартинеса одержали три победы, тогда как действующие чемпионы континента не без труда вышли в плей-офф с третьего места в квартете F. RT ведёт текстовую трансляцию.

    22:08

    Ответ Бельгии! На правом фланге Лукаку с разворота пытался нанести удар по воротам соперника, но после рикошета мяч за лицевой линией оказался. (8')

    22:06

    А вот это уже что-то интересное! Позволили как-то свободно бельгийцы распоряжаться мячом Саншешу, который недалеко от штрафной отдал пас налево, откуда Жота сблизился с вратарём, но не попал по воротам. В дальний угол метил хавбек. (6')

    22:04

    Теперь уже португальцы буквально две минуты находились на чужой половине, но тоже не сказать, что удалось что-то дельное придумать. Пока на старте достаточно низкие скорости. (4')

    22:02

    Подопечные Мартинеса продолжительно контролировали мяч на чужой половине поля, но ничего опасного создать не удалось. Совершил перехват защитник. (2')

    22:00

    Матч начался. Бельгийцы развели с центра поля. (1')

    21:56

    Итак, коллективы уже на поле. Звучат национальные гимны.

    21:42

    Составы команд. Все лидеры брошены в бой у обеих сборных.

    21:41

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, в свою очередь, отметил, насколько легко играет соперник на турнире. При этом он всё равно уверен в победе своей команды.

    «У них есть игроки, которые оказывают на игру большее влияние, но Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем её применять и мы. Соперники примерно одного класса. Это финал. Здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол. Мы понимаем, что нам противостоит хорошая команда», — подчеркнул Сантуш.

    21:40

    Наставник бельгийской сборной перед игрой заявил, что его подопечные максимально настроены, сосредоточены и мотивированы.

    «Ради таких матчей мы и играем. Чувствую в команде ажиотаж и большой заряд энергии. Будет ли игра открытой или закрытой, зависит от хода событий. От того, будет ли быстрый гол», — сказал Мартинес.

    21:39

    Отметим, что у бельгийцев матч точно пропустит защитник Тимоти Кастань, который восстанавливается после травмы глазницы в матче с Россией, а также из-за болезни не сыграет Насер Шадли. Впрочем, это особо не сказывается на качестве состава команды Мартинеса.

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