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матч №
июня
27
1/8
19:00
Будапешт
Пушкаш Арена
Нидерланды
0
:
0
Чехия
39
LIVE `7
Главный судья
Сергей Карасёв (Россия)
27
июня
1/8
Матч №1
19:00
БудапештПушкаш Арена
0 : 0

Под надзором Карасёва: Нидерланды и Чехия борются за выход в четвертьфинал Евро-2020

Сборные Нидерландов и Чехии встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Нидерландцы выиграли все матчи группового этапа и стали самой результативной командой с восемью забитыми голами. Их соперники пробились в плей-офф с третьего места в своём квартете, набрав четыре очка. Игру обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. RT ведёт текстовую трансляцию.

    19:08

    А вот первый угловой у Нидерландов. Разыгрывают голландцы стандарт, как опасно! Де Лигт чудом не попал в створ ворот после навеса. Но было положение вне игры у защитника. (8')

    19:07

    Сборная Нидерландов стала самой результативной командой группового этапа чемпионата Европы. Тяжело будет сегодня чешским защитникам. Также отметим, что в последних пяти матчах чехи пропускают в среднем 1,4 гола за игру, в то время, как голландцы забивают 2,6 гола. (7')

    19:05

    Надо отметить, как удачно в последних матчах играет капитан сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум. 15 мячей забил полузащитник в последних 25 встречах! Посмотрим, как он проявит себя сегодня. (5')

    19:02

    Посмотрим, как будет развиваться игра в первые минуты сегодняшнего матча. На бумаге Нидерланды являются явным фаворитом. Но нет никаких сомнений в том, что Чехия будет биться за выход в четвертьфинал. (2')

    19:00

    Карасёв даёт стартовый свисток. Игра началась! (1')

    18:54

    Команды появляются на поле. Звучат национальные гимны Нидерландов и Чехии!

    18:52

    Обслуживать матч Нидерланды — Чехия будет бригада российских арбитров. Главный судья — Сергей Карасёв.

    18:50

    Стартовый состав Чехии. А вот у чехов по сравнению с последним матчем против Англии произошло три замены. Вместо Яна Боржила на левом фланге обороны задействован Павел Кадержабек, вместо Якуба Янкто справа в полузащите сыграет Петр Шевчик, а вместо Владимира Дариды в центре полузащиты появится Антонин Барак.

    18:48

    Стартовый состав Нидерландов. По сравнению с матчем третьего тура группового этапа с Македонией де Бур внёс одно изменение. В полузащите вместо Райана Гравенберха будет играть Мартен де Рон.

    18:48

    Но и чешских болельщиков на стадионе много!

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