А вот первый угловой у Нидерландов. Разыгрывают голландцы стандарт, как опасно! Де Лигт чудом не попал в створ ворот после навеса. Но было положение вне игры у защитника. (8')
Время московское
матч №
июня
27
1/8
19:00Будапешт
Пушкаш Арена
0:
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LIVE `7
Главный судья
Сергей Карасёв (Россия)
27
июня
1/8
Матч №1
19:00БудапештПушкаш Арена
Под надзором Карасёва: Нидерланды и Чехия борются за выход в четвертьфинал Евро-2020
Сборные Нидерландов и Чехии встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Нидерландцы выиграли все матчи группового этапа и стали самой результативной командой с восемью забитыми голами. Их соперники пробились в плей-офф с третьего места в своём квартете, набрав четыре очка. Игру обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. RT ведёт текстовую трансляцию.
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