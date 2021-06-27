Под надзором Карасёва: Нидерланды и Чехия борются за выход в четвертьфинал Евро-2020

Сборные Нидерландов и Чехии встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Нидерландцы выиграли все матчи группового этапа и стали самой результативной командой с восемью забитыми голами. Их соперники пробились в плей-офф с третьего места в своём квартете, набрав четыре очка. Игру обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. RT ведёт текстовую трансляцию.