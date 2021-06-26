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Лондон
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-
:
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Австрия
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Энтони Тейлор (Англия)
26
июня
1/8
Матч №1
22:00
ЛондонСтадион Уэмбли
- : -

Концерт на «Уэмбли»: Италия играет с Австрией в 1/8 финала Евро-2020

Сборные Италии и Австрии встречаются в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Подопечные Роберто Манчини одержали три победы на групповом этапе и ещё не пропустили ни одного мяча на турнире, а для их соперников это первый матч в плей-офф континентального первенства. RT ведёт текстовую трансляцию.

    21:46

    Итальянцы выиграли все встречи группового этапа, не допустив при этом ни одного гола в свои ворота. Они последовательно обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Кроме них никто не добился такой впечатляющей разницы забитых и пропущенных мячей. Подопечные Манчини не проигрывают на протяжении 30 матчей подряд и выиграли 11 последних встреч.

    21:42

    Пожалуй, ни в одной другой паре 1/8 финала не обозначены так ярко роли фаворита и аутсайдера, как в этой. Италию можно считать одним из главных претендентов на титул, в то время как Австрия лишь осваивается в роли европейской топ-сборной и впервые сыграет в плей-офф.

    21:38

    Франко Фода таким большим набором исполнителей не обладает, и поэтому он полностью сохранил тот состав, что добыл победу над Украиной в последнем туре группового этапа:

    Даниэль Бахман — Александар Драгович, Штефан Лайнер, Давид Алаба, Мартин Хинтереггер — Флориан Гриллич, Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер — Марко Арнаутович.

    21:34

    Роберто Манчини перетасовал весь стартовый состав сборной Италии, оставив лишь нескольких игроков на прежних позициях по сравнению с матчем с Уэльсом:

    Джанлуиджи Доннарумма — Леонардо Спинаццола, Франческо Ачерби, Леонардо Бонуччи, Джованни Ди Лоренцо — Марко Верратти, Жоржиньо, Николо Барелла — Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Доменико Берарди.

    21:30

    Добрый вечер! RT начинает онлайн-трансляцию второго матча 1/8 финала Евро-2020, в котором встречаются сборные Италии и Австрии. Игра начнётся в 22:00 мск.

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