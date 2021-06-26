Концерт на «Уэмбли»: Италия играет с Австрией в 1/8 финала Евро-2020

Сборные Италии и Австрии встречаются в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Подопечные Роберто Манчини одержали три победы на групповом этапе и ещё не пропустили ни одного мяча на турнире, а для их соперников это первый матч в плей-офф континентального первенства. RT ведёт текстовую трансляцию.