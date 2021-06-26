Итальянцы выиграли все встречи группового этапа, не допустив при этом ни одного гола в свои ворота. Они последовательно обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Кроме них никто не добился такой впечатляющей разницы забитых и пропущенных мячей. Подопечные Манчини не проигрывают на протяжении 30 матчей подряд и выиграли 11 последних встреч.
Время московское
матч №
июня
26
1/8
22:00Лондон
Стадион Уэмбли
-:
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38
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Главный судья
Энтони Тейлор (Англия)
26
июня
1/8
Матч №1
22:00ЛондонСтадион Уэмбли
Концерт на «Уэмбли»: Италия играет с Австрией в 1/8 финала Евро-2020
Сборные Италии и Австрии встречаются в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Подопечные Роберто Манчини одержали три победы на групповом этапе и ещё не пропустили ни одного мяча на турнире, а для их соперников это первый матч в плей-офф континентального первенства. RT ведёт текстовую трансляцию.
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