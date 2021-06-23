Ремейк финала: Португалия играет с Францией на групповом этапе Евро-2020

Португалия и Франция встречаются в последнем матче группового этапа Евро-2020. Эта игра станет повторением финала предыдущего турнира, который выиграла команда Криштиану Роналду. Действующим победителям турнира нужно сыграть хотя бы вничью, чтобы точно выйти из группы, в то время как чемпионы мира уже пробились в 1/8 финала. RT ведёт текстовую трансляцию.