Команды на поле! Звучат национальные гимны Португалии и Франции!
Ремейк финала: Португалия играет с Францией на групповом этапе Евро-2020
Португалия и Франция встречаются в последнем матче группового этапа Евро-2020. Эта игра станет повторением финала предыдущего турнира, который выиграла команда Криштиану Роналду. Действующим победителям турнира нужно сыграть хотя бы вничью, чтобы точно выйти из группы, в то время как чемпионы мира уже пробились в 1/8 финала. RT ведёт текстовую трансляцию.
Обслуживает сегодняшний матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Его помощники — Пау Себриан и Роберто Паломар. Резервный судья — Овидиу Хацеган.
Стартовый состав Франции! У французов по сравнению с последним матчем с Венгрией произошло три изменения. Вместо Бенжамена Павара на правом фланге защиты появится Жюль Кунде, вместо Лука Диня на левом фланге защиты выйдет Лукас Эрнандес, а вместо Адриена Рабьо в центре полузащиты сыграет Корентин Толиссо.
La composition de l'Equipe de France pour son 3ème et dernier match de poule face au Portugal ! 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA#FiersdetreBleuspic.twitter.com/EtxwokRojF— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021
Стартовый состав Португалии! В составе португальцев по сравнению с матчем предыдущего тура с Германии произошло два изменения. Вместо Бруно Фернандеша и Вильяма Карвалью с первых минут игры в полузащите выйдут Ренату Саншеш и Жоау Моутинью.
Este é o nosso 11 inicial! #VamosComTudo! pic.twitter.com/ByCuZWGjWp— Portugal (@selecaoportugal) June 23, 2021
Матч Португалия — Франция станет 14-м в истории между победителями европейского и мирового первенств. В 13 предыдущих встречах чемпионы мира добыли семь побед при трёх ничьих и трёх поражениях. А в XXI веке чемпионы Европы не забили ни одного мяча чемпионам мира, пропустив пять.
А на чемпионате Европы Португалия и Франция в последний раз встречались в 2016 году. В финальном матче на стадионе «Стад де Франс» в Париже со счётом 1:0 победили португальцы. Единственный мяч в дополнительное время забил Антонио Эдер.
⏪ Rewind to 🇵🇹🆚🇫🇷 in the EURO 2016 final...— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
⚽️ Éder#EURO2020pic.twitter.com/awUCZ6i7QK
В последний раз сборные Португалии и Франции встречались 14 ноября 2018 года в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. Единственный мяч в игре забил Нголо Канте.
Всего, Португалия и Франция встречались между собой 20 раз. 16 побед одержали французы, три победы — португальцы, ещё одна встреча завершилась вничью.
Перед матчем главные звёзды сборных Португалии и Франции Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе стали объектами трансферных слухов.
Как сообщает AS, каталонская «Барселона» готова предложить туринскому «Ювентусу» двух игроков в обмен на Роналду.
А по информации Marca, Мбаппе перестал верить в проект ПСЖ и сообщил руководству о желании покинуть клуб.
Вратарь сборной Франции Уго Льорис вспомнил о предыдущих играх с португальцами.
«Франция сыграла на ноль в двух матчах с Португалией в Лиге наций, но Криштиану в представлении не нуждается. Роналду один из лучших футболистов за всю историю. Он сделает всё, чтобы принести Португалии путёвку в плей-офф», — сказал он.
🇵🇹🆚🇫🇷 EURO 2016 = Cristiano Ronaldo became a champion with Portugal 🏆— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
🇵🇹🆚🇫🇷 EURO 2020 = Who'll be celebrating today?#EURO2020pic.twitter.com/6orgO0wpgT
Ожиданиями от встречи с французами поделился защитник сборной Португалии Пепе.
«Португалия может взять шесть очков из девяти возможных в очень сложной группе. Возможно, мы не показываем свой лучший футбол, мы сыграли плохо против Германии, но теперь у нас есть шанс исправить это», — сказал он.