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Время московское
матч №
июня
19
F
19:00
Мюнхен
Альянц Арена
Португалия
2
:
4
Германия
24
LIVE
15` Криштиану Роналду
67` Диогу Жота
Главный судья
Энтони Тейлор (Англия)
Рубен Диаш (A) 35`
Рафаэл Геррейру (A) 39`
К. Хаверц 51`
Р. Госенс 60`
19
июня
F
Матч №1
19:00
МюнхенАльянц Арена
2 : 4
    20:54

    Спасибо, что вместе с нами наблюдали за этой игрой! Не пропустите сегодня так же матч Испании и Польши, которые будут пытаться реабилитироваться за свои неудачные выступления в первом туре. RT завершает текстовую онлайн-трансляцию матча Германии и Франции.

    20:53

    Всё! Матч закончен! Второй тайм закончился с таким же результатом, как и первый, и итоговый результат составил 4:2 в пользу сборной Германии. Немцы обгоняют Португалию в турнирной таблице группы F, но обе команды уступают одно очко Франции. (90+5')

    20:52

    Роналду успел подобрать мяч, рвануть с ним к воротам и отдать Андре Силве, но единоборство с Нойером он проиграл. (90 + 4')

    20:51

    Пепе попал мячом в Мюллера, ветеран даже упал на землю. Португальцы доигрывают матч, уже не особо пытаясь исправить ситуацию. (90 + 3')

    20:50

    Роналду заигрался с мячом у вратарской линии и упустил его за пределы поля. Болельщики сборной Германии радостно встретили его ошибку. (90 + 1')

    20:47

    Пепе достал мяч из-за ворот Германии и скинул обратно в поле, но никого из партнёров не оказалось рядом, и Рюдигер завершил этот опаснейший эпизод. (89')

    20:45

    Последняя замена Лёва — вместо Гнабри выходит Лерой Сане. Гнабри же отказывается пока покидать игровую площадку, хотя ему крепко досталось в столкновении с соперником. (87')

    20:44

    Немцы вернули мяч под свой контроль и играют так, чтобы португальцы больше ничего не пытались исполнить в концовке матча. Всё-таки на то, чтобы пропустить два мяча, времени ещё достаточно. (85')

    20:42

    Андре Силва заменил Жоту, хотя ещё не факт, что эта рокировка усилит португальцев, всё-таки уходящий игрок много принёс сегодня пользы. (83')

    20:41

    Рафаэлу Силве удалось зацепиться за мяч у чужой штрафной, но партнёры потом потеряли его, и немцы разыграли быструю атаку. Только Горецка во время неё пожадничал и пробил сам, но очень неточно. (82')

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