Спасибо, что вместе с нами наблюдали за этой игрой! Не пропустите сегодня так же матч Испании и Польши, которые будут пытаться реабилитироваться за свои неудачные выступления в первом туре. RT завершает текстовую онлайн-трансляцию матча Германии и Франции.
Время московское
матч №
июня
19
F
19:00Мюнхен
Альянц Арена
2:
4
24
LIVE
15` Криштиану Роналду
67` Диогу Жота
Главный судья
Энтони Тейлор (Англия)
Рубен Диаш (A) 35`
Рафаэл Геррейру (A) 39`
К. Хаверц 51`
Р. Госенс 60`
19
июня
F
Матч №1
19:00МюнхенАльянц Арена
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