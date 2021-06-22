За первое место в группе: Англия обыгрывает Чехию на Евро-2020

Чехия играет с Англией в рамках группового этапа Евро-2020. По итогам двух первых туров команды, набравшие по четыре очка, в очной встрече определят лидера квартета D. При этом подопечных Ярослава Шильгавы устроит ничья, поскольку по разнице мячей они превосходят соперника. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния в Лондоне.