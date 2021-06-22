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22
июня
D
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22:00
ЛондонСтадион Уэмбли
0 : 1

За первое место в группе: Англия обыгрывает Чехию на Евро-2020

Чехия играет с Англией в рамках группового этапа Евро-2020. По итогам двух первых туров команды, набравшие по четыре очка, в очной встрече определят лидера квартета D. При этом подопечных Ярослава Шильгавы устроит ничья, поскольку по разнице мячей они превосходят соперника. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния в Лондоне.

    23:01

    Начался второй тайм! (46')

    22:46

    Закончился первый тайм! Сборная Англии с минимальным счётом переигрывает Чехию. Единственный мяч забил Стерлинг. (45 + 1')

    22:44

    В матче Хорватия — Шотландия пока ничья — 1:1. В составе «шашечных» отличился Никола Влашич. Это говорит о том, что обе команды пока не попадают в плей-офф, а Украина получает место в 1/8 финала. (44')

    22:43

    А теперь Кейн на линии штрафной убрал мяч под левую ногу и неожиданно пробил низом. Вацлик грубо ошибся и отбил снаряд прямо на Стерлинга. Автор гола даже не стал его трогать, поскольку понимал, что находится в офсайде. (43')

    22:42

    Филлипс выполнил подачу с правого края. Вновь чехи выиграли второй этаж, хотя хозяева опять оказались первыми на подборе и продолжили атаку. (42')

    22:40

    Ещё один прострел справа прошёл у англичан. Уолкеру удалось заработать угловой. (41')

    22:39

    Сака в ходе очередной контратаки британцев получил передачу на правом фланге, вошёл в штрафную и вырезал подачу на дальнюю штангу Кейну. Защитник оказался первым на мяче. (39')

    22:37

    А теперь Шоу выполнил прострел от левой кромки штрафной. Цоуфал неудачно подставил ногу, и мяч рикошетом от неё чудом не залетел в ближний угол. Спасла только реакция Вацлика. (37')

    22:34

    ОПАСНО! Шик после подачи из левого угла штрафной ножницами пытался пробить с линии вратарской. Шоу в последний момент заблокировал выстрел, а Соучек, оказавшийся первым на подборе, чудом не попал в дальний угол! Пикфорд просто стоял на месте, не в состоянии спасти команду. (36')

    22:33

    Подача углового ничего не дала англичанам. Сохранили они мяч на подборе и сделали передачу на Пикфорда. (33')

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