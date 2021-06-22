Начался второй тайм! (46')
Время московское
матч №
июня
22
D
22:00Лондон
Стадион Уэмбли
0:
1
32
LIVE
Главный судья
Артур Суареш Диаш (Португалия)
22
июня
D
Матч №1
22:00ЛондонСтадион Уэмбли
За первое место в группе: Англия обыгрывает Чехию на Евро-2020
Чехия играет с Англией в рамках группового этапа Евро-2020. По итогам двух первых туров команды, набравшие по четыре очка, в очной встрече определят лидера квартета D. При этом подопечных Ярослава Шильгавы устроит ничья, поскольку по разнице мячей они превосходят соперника. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния в Лондоне.
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