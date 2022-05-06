Экономист Артюхов прокомментировал утверждение перечня товаров для параллельного импорта в Россию

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Кандидат экономических наук Алексей Артюхов прокомментировал утверждение Министерством промышленности и торговли России перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.
Экономист Артюхов прокомментировал утверждение перечня товаров для параллельного импорта в Россию
  • Gettyimages.ru

«Разрешение на ввоз ряда товаров — правильное, такой шаг поможет поддержать экономику РФ и внутренний рынок до момента, пока программа импортозамещения не заработает в полную силу», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, те, кто хочет заниматься перепродажей или доставкой каких-либо товаров из недружественных стран, смогут официально заниматься предпринимательской деятельностью.

Со своей стороны, директор Института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» напомнил, что параллельный импорт — это поставка брендового товара через третьи страны или компании.

«Поэтому просто будет расширен круг поставщиков. Если в нормальной ситуации есть только один поставщик продукта на данный рынок и авторизованные продавцы, то в данном случае разрешается ввозить от любых», — пояснил он.

Ранее Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию.

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