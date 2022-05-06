Глава МЭА Бирол заявил о первом глобальном энергетическом кризисе

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о первом глобальном энергетическом кризисе.

Об этом он сказал во время своего брифинга в Вене.

«Я считаю, что мы находимся посреди первого глобального энергетического кризиса», — приводит слова Бирола ТАСС.

Он напомнил, что Россия является крупнейшим в мире экспортёром нефти и газа, а также крупным игроком на рынке материалов, используемых в энергетическом секторе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что в ЕС согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.