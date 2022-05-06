Экономист Заборцев оценил утверждение перечня товаров для параллельного импорта в Россию

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Анастасия Румянцева
Экономист и предприниматель Пётр Заборцев, директор по инновациям в компании «ОС-Центр», прокомментировал в беседе с RT утверждение Министерством промышленности и торговли России перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.
Экономист Заборцев оценил утверждение перечня товаров для параллельного импорта в Россию
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«Опубликованный список товаров и торговых марок для параллельного импорта обширен. Он включает в себя и оборудование, и товары народного потребления — от продуктов неорганической химии и эфирных масел до автомобилей и бытовой техники. Можно только поддержать эти действия правительства и Минпромторга. Нам сейчас нужно всеми силами избежать товарных дефицитов», — пояснил эксперт.

По мнению Заборцева, эта мера в числе прочих способна поддержать производство, товарные рынки и уровень жизни простых россиян.

При этом, как подчеркнул специалист, необходимо двигаться дальше и создавать государственных агентов, которые, с одной стороны, будут развивать параллельный импорт и помогать ввозить в страну недостающие товары.

«С другой стороны, государству стоит сделать следующий шаг — необходимо отказаться от признания патентов недружественных стран и начать налаживать собственное производство аналогов. Тогда этот список из списка параллельного импорта превратится в список-задание для нашей промышленности», — добавил экономист.

Предприниматель выразил уверенность, что собственное производство способно «уверенно разрешить ситуацию с зарубежными санкциями и ограничением импорта».

Ранее Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в Россию.

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