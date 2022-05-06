Бюджет России в апреле недополучил 133 млрд рублей прогнозируемых нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет России в апреле недополучил 133,1 млрд рублей прогнозируемых нефтегазовых доходов. Об этом информирует Министерство финансов России.

Отмечается, что в мае прогнозируется ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в размере +414 млрд рублей.

По информации министерства, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма таких доходов по итогам апреля составило -133,1 млрд рублей.

В министерстве добавили, что «совокупный объём средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +280,9 млрд рублей».

Ранее Министерство финансов заявляло, что в апреле этого года ожидается почти 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.