Бюджет России в апреле недополучил 133 млрд рублей прогнозируемых нефтегазовых доходов

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Федеральный бюджет России в апреле недополучил 133,1 млрд рублей прогнозируемых нефтегазовых доходов. Об этом информирует Министерство финансов России.
Бюджет России в апреле недополучил 133 млрд рублей прогнозируемых нефтегазовых доходов
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Отмечается, что в мае прогнозируется ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в размере +414 млрд рублей.

По информации министерства, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма таких доходов по итогам апреля составило -133,1 млрд рублей. 

В министерстве добавили, что «совокупный объём средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +280,9 млрд рублей».

Ранее Министерство финансов заявляло, что в апреле этого года ожидается почти 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

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