Минфин России ожидает в апреле почти 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов

Министерство финансов заявляет, что в апреле этого года ожидается почти 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

ТАСС цитирует заявление ведомства.

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2022 года в размере 798,4 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

При этом Минфин в апреле не будет покупать валюту и золото из-за временной приостановки отдельных положений бюджетных правил.

Ранее сообщалось, что Минфин России исполнил обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам.