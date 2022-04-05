Минфин России ожидает в апреле почти 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов

Короткая ссылка
Министерство финансов заявляет, что в апреле этого года ожидается почти 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
Минфин России ожидает в апреле почти 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов
  • Gettyimages.ru

ТАСС цитирует заявление ведомства.

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2022 года в размере 798,4 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

При этом Минфин в апреле не будет покупать валюту и золото из-за временной приостановки отдельных положений бюджетных правил.

Ранее сообщалось, что Минфин России исполнил обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить