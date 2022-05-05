На Ставрополье завершается строительство завода по выпуску компьютерного оборудования

Строительство завода по производству компьютерного оборудования в Ставропольском крае должно завершиться в июне этого года, сообщили в администрации региона. Возведение предприятия стоимостью более 600 млн рублей началось в октябре 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, проект реализуется за счёт частных и заёмных средств.

«Благодаря высоким темпам реализации ввод его в эксплуатацию ожидается в июне 2022-го. Уже на первом этапе работы здесь планируется выпуск широкой линейки высокотехнологичной продукции. Основной упор будет делаться на производство моноблоков и мониторов», — приводит заявление РИА Новости.

Объём выпускаемой продукции со временем планируют увеличивать.

«Максимальный объём производства — до 300 тыс. мониторов и 150 тыс. моноблоков в год. В числе прочего под брендом «Бештау Электроникс» планируется выпуск клавиатур, компьютерных мышей и корпусов для системных блоков», — добавили в пресс-службе.

В конце апреля холдинг «Росэлектроника» (с 2009 года входит в состав государственной корпорации «Ростех») сообщил, что разработал беспроводные Bluetooth-датчики для умного дома и интернета вещей.