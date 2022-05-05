Сийярто: Венгрия получила от России заверения в финансировании проекта АЭС «Пакш-2»

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После встречи в Стамбуле с главой Росатома Алексеем Лихачёвым министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о том, что Венгрия получила от России заверения в возможности осуществления запланированных инвестиций в проекте строительства второй очереди АЭС «Пакш».
Сийярто: Венгрия получила от России заверения в финансировании проекта АЭС «Пакш-2»
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Об этом пишет hirado.hu со ссылкой на агентство MTI.

«Строительство двух новых блоков атомной электростанции и атомной электростанции послужит интересам национальной безопасности, национальной экономики и национальной стратегии Венгрии и сделает энергоснабжение Венгрии более надёжным и предсказуемым», — сказал Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на российскую нефть.

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