Сийярто: Венгрия получила от России заверения в финансировании проекта АЭС «Пакш-2»
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Об этом пишет hirado.hu со ссылкой на агентство MTI.
«Строительство двух новых блоков атомной электростанции и атомной электростанции послужит интересам национальной безопасности, национальной экономики и национальной стратегии Венгрии и сделает энергоснабжение Венгрии более надёжным и предсказуемым», — сказал Сийярто.
Ранее глава МИД Венгрии прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на российскую нефть.