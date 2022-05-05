Сийярто: Венгрия получила от России заверения в финансировании проекта АЭС «Пакш-2»

После встречи в Стамбуле с главой Росатома Алексеем Лихачёвым министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о том, что Венгрия получила от России заверения в возможности осуществления запланированных инвестиций в проекте строительства второй очереди АЭС «Пакш».

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