Британская налоговая служба перестала признавать статус Московской биржи

Налоговая служба Британии заявила, что отозвала с 5 мая у Московской биржи статус признанной.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что соответствующий документ опубликован на странице службы. Ранее сообщалось, что Британская налоговая служба намерена отозвать у Московской биржи статус признанной фондовой биржи.