Британская налоговая служба перестала признавать статус Московской биржи
Налоговая служба Британии заявила, что отозвала с 5 мая у Московской биржи статус признанной.
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующий документ опубликован на странице службы.
Ранее сообщалось, что Британская налоговая служба намерена отозвать у Московской биржи статус признанной фондовой биржи.
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