Британская налоговая служба перестала признавать статус Московской биржи

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Налоговая служба Британии заявила, что отозвала с 5 мая у Московской биржи статус признанной.
Британская налоговая служба перестала признавать статус Московской биржи
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующий документ опубликован на странице службы.

Ранее сообщалось, что Британская налоговая служба намерена отозвать у Московской биржи статус признанной фондовой биржи.

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