«Газпром» намерен задействовать избыточные сухопутные мощности газопровода «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов северо-запада России.

«Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов cеверо-запада России», — говорится в заявлении в Telegram.

Решение обусловлено простоем морских мощностей газопровода, а также реализацией программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона.

Ранее лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла высказался в пользу запуска «Северного потока — 2».