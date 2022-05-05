«Газпром» задействует сухопутные мощности «Северного потока — 2» для газоснабжения России
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«Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов cеверо-запада России», — говорится в заявлении в Telegram.
Решение обусловлено простоем морских мощностей газопровода, а также реализацией программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона.
Ранее лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла высказался в пользу запуска «Северного потока — 2».