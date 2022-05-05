Экономист Остапкович прокомментировал планы ЕС полностью отказаться от российских углеводородов
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«Это абсолютно предсказуемые санкции, здесь ничего удивительного по этому поводу нет. Видимо, полностью они отказаться не могут и по нефти поставят срок, то есть условно договорятся, что в будущем году мы заканчиваем с нефтью, а где-то к 2027 году, как предварительная риторика, мы заканчиваем с российским газом. То есть европейцы пытаются уйти от наших углеводородов, и они об этом чётко заявили», — отметил эксперт.
По его мнению, ЕС может ввести углеводородный налог на сырьё из России. Также может быть выдвинуто условие покупки со скидкой в 30—40%.
4 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций против России будет предложено поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.