NDTV: Индия хочет покупать российскую нефть менее чем за $70 за баррель

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Индия хочет покупать у России нефть менее чем за $70 за баррель.
NDTV: Индия хочет покупать российскую нефть менее чем за $70 за баррель
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Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник.

«Индия хочет закупать российскую нефть по цене менее $70 за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок», — говорится в материале.

В середине марта посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Россия и Индия заинтересованы в расширении сотрудничества в вопросе поставок углеводородов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти.

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