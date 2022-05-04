NDTV: Индия хочет покупать российскую нефть менее чем за $70 за баррель

Индия хочет покупать у России нефть менее чем за $70 за баррель.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник.

«Индия хочет закупать российскую нефть по цене менее $70 за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок», — говорится в материале.

В середине марта посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Россия и Индия заинтересованы в расширении сотрудничества в вопросе поставок углеводородов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти.