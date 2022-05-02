Аналитик Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти.

«Они оказываются в ловушке собственной политики: с одной стороны, надо как-то продолжать давить на Россию, с другой стороны — это приводит к большим издержкам в твоей собственной стране», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, уже сейчас рынки нефти и угля начинают перестраиваться — Россия уходит больше в Индию, Китай, страны Юго-Восточной Азии, а все те, кто поставляли туда нефть и уголь, в том числе ближневосточные производители, всё больше приходят на европейский рынок.

«Я думаю, что по нефти и углю решение они примут. По газу — сомневаюсь, потому что там уже вопрос, по сути, выживания зимой встанет. И вот на это, думаю, европейцы не решатся», — заключил Юшков.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.