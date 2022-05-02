Аналитик Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти.
Аналитик Юшков высказался о вероятности отказа Европы от российской нефти
  • Gettyimages.ru

«Они оказываются в ловушке собственной политики: с одной стороны, надо как-то продолжать давить на Россию, с другой стороны — это приводит к большим издержкам в твоей собственной стране», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, уже сейчас рынки нефти и угля начинают перестраиваться — Россия уходит больше в Индию, Китай, страны Юго-Восточной Азии, а все те, кто поставляли туда нефть и уголь, в том числе ближневосточные производители, всё больше приходят на европейский рынок.

«Я думаю, что по нефти и углю решение они примут. По газу — сомневаюсь, потому что там уже вопрос, по сути, выживания зимой встанет. И вот на это, думаю, европейцы не решатся», — заключил Юшков.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить