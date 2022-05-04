Reuters: в Нигерии заявили о заинтересованности России в строительстве газопровода в Африке

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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Европу.

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», — приводит агентство Reuters слова Сильвы.

По его словам, газопровод должен поставлять добываемый в Нигерии газ «до самого края континента».

Он добавил, что правительство надеется начать данный проект до мая 2023 года.

Как раннее сообщило агентство Bloomberg, Евросоюз намерен добиваться активизации сотрудничества со странами Африки, чтобы заместить импорт газа из России.

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