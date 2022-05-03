Посол России: Ангола в ближайшие годы не заместит российские поставки газа в Европу

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Ангола в ближайшие годы не сможет заместить российские поставки газа в Европу, тогда как европейские эмиссары стали чаще приезжать в африканскую страну, чтобы найти альтернативного России поставщика. Об этом рассказал РИА Новости российский посол в Анголе Владимир Тараров.
Посол России: Ангола в ближайшие годы не заместит российские поставки газа в Европу
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  • © DarioEgidi

«Сейчас увеличилось количество эмиссаров и министров, которые приезжают в Анголу... Они очень взволнованы тем, что не могут договориться с Россией об оплате и хотят, конечно же, заполнить ресурсами из других государств, пытаются найти альтернативу, и в том числе они смотрят на Анголу. В Анголе потенциальные возможности, подчеркну, существуют. Но, знаете, ещё нет инфраструктуры», — сказал дипломат.

В Анголе есть только один завод, который производит сжиженный газ. В год он добывает 74,5 млн куб. м газа, в то время как Россия добывает десятки миллиардов кубометров в день, отметил Тараров.

«Две трети идут на внутренний рынок. Это бытовые услуги, для ТЭЦ, для тепловых станций. Поэтому, да, это перспективно, но на будущее, а не в ближайшие годы. Хотя американцы и европейцы уже начали с ними работать, активно развивать эту отрасль», — подчеркнул посол.

Он также рассказал, что примерно 65% добываемой Анголой нефти «уходят в Китай».

«Прежде всего, это плата за кредиты. Китай очень активно присутствует, финансирует, у него инвестиций в год порядка $10 млрд, накопленные инвестиции у них сейчас — примерно $21—22 млрд. Япония тоже активно участвует, Израиль. Ангола — действительно перспективная страна», — подытожил Тараров.

Как раннее сообщило агентство Bloomberg, Евросоюз намерен добиваться активизации сотрудничества со странами Африки, чтобы заместить импорт газа из России.

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