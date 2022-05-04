WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода

Очередной пакет санкций, который готовит ЕС, предполагает отказ от импорта российской нефти на полгода, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников.

«Центральным элементом пакета является предложение, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от импорта нефти.

Для утверждения санкций требуется единогласное решение всех стран ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.