WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода
«Центральным элементом пакета является предложение, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от импорта нефти.
Для утверждения санкций требуется единогласное решение всех стран ЕС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций.