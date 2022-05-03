Fortum спишет €2,1 млрд связанных с Россией активов

Финский энергетический концерн Fortum сообщил о планах по списанию €2,1 млрд связанных с Россией активов — это более трети стоимости чистых активов в стране.

«Fortum зафиксирует обесценение до налогообложения в размере около €2,1 млрд, связанное с деятельностью компании в России, в своих результатах за первый квартал 2022 года», — говорится в заявлении компании.

После обесценения стоимость чистых активов в России составит €3,3 млрд.

Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгла контракт с АО «РАОС Проект» (дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл») на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

В «Росатоме» выразили разочарование решением финской компании Fennovoima о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и назвали его «абсолютно непонятным».