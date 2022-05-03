Эксперт: Болгарии после отказа от российского газа будет сложно заполнить ПХГ
«Что касается закачки газа в ПХГ, согласно текущим требованиям Европейской комиссии, к 1 ноября запасы должны составлять 80%, поэтому Польша уже сейчас близка к этому уровню, а вот Болгарии придётся постараться для достижения этого показателя», — цитирует РИА Новости Белову.
По её словам, резервным источником газа для Болгарии и Польши могут стать запасы собственных хранилищ.
Она добавила, что Болгария может попробовать нарастить поставки из Азербайджана.
Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.