Эксперт: Болгарии после отказа от российского газа будет сложно заполнить ПХГ

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Болгарии после отказа от российского газа придётся приложить усилия, чтобы к началу отопительного сезона успеть заполнить свои подземные хранилища на 80%, заявила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

«Что касается закачки газа в ПХГ, согласно текущим требованиям Европейской комиссии, к 1 ноября запасы должны составлять 80%, поэтому Польша уже сейчас близка к этому уровню, а вот Болгарии придётся постараться для достижения этого показателя», — цитирует РИА Новости Белову.

По её словам, резервным источником газа для Болгарии и Польши могут стать запасы собственных хранилищ.

Она добавила, что Болгария может попробовать нарастить поставки из Азербайджана.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.

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