«Интеррос» заявил о покупке процессинговой компании United Card Services

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Группа «Интеррос» купила процессинговую компанию United Card Services (UCS), известную как «Компания объединённых кредитных карточек».
«Интеррос» заявил о покупке процессинговой компании United Card Services
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте «Интерроса».

«Сделка, осуществлённая в интересах развития банковского бизнеса группы «Интеррос», прошла согласование в Федеральной антимонопольной службе и в Банке России», — заявили в компании.

Там добавили, что «Интеррос» планирует придать новый импульс развитию сервисов UCS, в частности, в области интегрированных предложений для малого и среднего бизнеса, обеспечить преемственность и стабильность сервисов процессинговой компании для клиентов.

В конце апреля сообщалось, что «Интеррос» приобретает 35% акций группы «Тинькофф», cделка получила согласование Центрального банка.

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