«Интеррос» покупает Росбанк у группы Societe Generale
- РИА Новости
«Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что закрытие сделки должно пройти в течение нескольких недель.
Также сообщается, что Росбанк по-прежнему будет привилегированным партнёром Societe Generale в России.
Ранее датский Saxo Bank предупредил российских клиентов, что с 6 июня прекратит работу в России.