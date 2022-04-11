«Интеррос» покупает Росбанк у группы Societe Generale

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Компания «Интеррос» сообщила о приобретении доли французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке.
«Интеррос» покупает Росбанк у группы Societe Generale
  • РИА Новости

«Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что закрытие сделки должно пройти в течение нескольких недель.

Также сообщается, что Росбанк по-прежнему будет привилегированным партнёром Societe Generale в России.

Ранее датский Saxo Bank предупредил российских клиентов, что с 6 июня прекратит работу в России.

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