«Интеррос» покупает Росбанк у группы Societe Generale

Компания «Интеррос» сообщила о приобретении доли французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке.

«Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что закрытие сделки должно пройти в течение нескольких недель.

Также сообщается, что Росбанк по-прежнему будет привилегированным партнёром Societe Generale в России.

Ранее датский Saxo Bank предупредил российских клиентов, что с 6 июня прекратит работу в России.