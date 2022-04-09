Saxo Bank намерен прекратить работать с российскими клиентами с 6 июня

Датский Saxo Bank предупредил российских клиентов, что с 6 июня прекратит работу в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо банка, которое было разослано клиентам в профильных чатах.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что Saxo Bank будет вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу с вами с 6 июня 2022 года в соответствии с нашими общими условиями ведения бизнеса», — говорится в письме.

Уточняется, что с 8 апреля российские клиенты не смогут открывать новые позиции или увеличивать их размер.

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