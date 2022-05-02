В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с поставками угля в Европу

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.

«Германия является одним из крупнейших потребителей угля в ЕС, как и Польша. В энергобалансе ФРГ уголь занимает максимальный объём среди всех стран. Рост потребления был характерен для всех стран ЕС в 2021 и 2022 годах. Ресурс используется для замещения газа в электрогенерации», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, зависимость Евросоюза от угля за два года поднялась на уровень выше, чем за последние пять лет.

Как считает Фролов, у ЕС нет видимых шансов отказаться от российского угля.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что ЕС планирует прекратить импорт российского угля летом, а до конца года европейские страны будут отказываться и от российской нефти.