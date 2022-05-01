Компания Amber Grid заявила о начале работы газопровода GIPL между Польшей и Литвой

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Между Польшей и Литвой начал функционировать газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania).
Компания Amber Grid заявила о начале работы газопровода GIPL между Польшей и Литвой
  • AP

Соответствующая информация приводится на сайте основного оператора транспортировки природного газа в Литве Amber Grid.

«1 мая 2022 года, как и планировалось, газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск газопровода позволил интегрировать балтийские страны и Финляндию в европейский газовый рынок, а также укрепил энергетическую независимость региона.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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