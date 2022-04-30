Inside Over: евро оказался в ловушке из-за санкций против России и политики США

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Евро может сильно пострадать в нынешней макроэкономической ситуации из-за ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта энергоносителей из России.

Об этом говорится в статье на портале проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale.

Как отмечается, в настоящий момент Вашингтон «перекладывает издержки высокой инфляции на остальной мир, пользуясь тем, что Европейский союз присоединился к антироссийским санкциям и взял на себя финансовые риски».

В статье подчёркивается, что «евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса».

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился до 74 рублей впервые с марта 2020 года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с RT снижение курса евро в ходе торгов на Московской бирже до 74 рублей впервые с марта 2020 года.

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