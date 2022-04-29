Минцифры: ЕЭК решила обнулить ставки таможенных пошлин на ввоз бумаги в Россию

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение обнулить ставки таможенных пошлин на ввоз бумаги в Россию. Об этом сообщили в Минцифры России.
Минцифры: ЕЭК решила обнулить ставки таможенных пошлин на ввоз бумаги в Россию
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«По инициативе Минцифры России Евразийская экономическая комиссия приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу и картон, а также на другие импортируемые виды бумаги, которые используют в производстве издательской печатной продукции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что решение будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее в пресс-службе Минцифры заявили, что дефицита газетной и офсетной бумаги в России нет.

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