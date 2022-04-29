Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджет России выдержит снижение потребления Европой российского газа.

«Мы балансируем бюджет с учётом изменения ситуации. Выдержит, конечно», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о готовности российского бюджета к сокращению доходов от поставок газа в Европу.

Силуанов также рассказал, что Минфин при планировании учитывает снижение газовых поставок европейским странам, но рассчитывает на увеличение объёмов поставок по другим направлениям.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.