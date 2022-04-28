Энергетик Митрахович высказался о поставках газа в Болгарию и Польшу

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о поставках газа в Болгарию и Польшу.

«Что касается Польши, то она вообще в конце года обещала полностью отказаться от российского газа — после достройки газопровода Baltic Pipe. Поэтому Польша раньше других уговаривала весь Евросоюз ввести торговое эмбарго в отношении России», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, теперь у Варшавы есть возможность показать на практике, как вводить такое эмбарго.

Как отметил Митрахович, в случае с Болгарией власти вряд ли продумывали идею замещения поставок, кроме как покупки у соседних стран.

«В Болгарии какой есть газ? Азербайджанский, который приходит по системе TANAP и TAP через Турцию. И есть у них трубопровод с Грецией. А в Греции есть терминал по приёму сжиженного газа. Вот эта вот альтернатива», — напомнил эксперт.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сообщил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия и рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.