Власти Австрии заявили о намерении компании OMV продолжать платить за газ в евро

Австрийская нефтегазовая компания OMV намерена продолжать оплачивать поставки газа в евро. Об этом заявила министр по делам Европы и Конституции республики Каролине Эдтштадлер.

«OMV всегда оплачивала поставки газа в евро и будет продолжать это делать», — написала она в Twitter.

Эдтштадлер добавила, что существующая форма оплаты за поставки российского газа полностью соответствует санкционному режиму.

Ранее в OMV сообщили, что компания не планирует открывать счета в Швейцарии для оплаты поставок российского газа.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена приняла новые условия России по оплате газа.