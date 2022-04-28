Власти Австрии заявили о намерении компании OMV продолжать платить за газ в евро

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Австрийская нефтегазовая компания OMV намерена продолжать оплачивать поставки газа в евро. Об этом заявила министр по делам Европы и Конституции республики Каролине Эдтштадлер.
Власти Австрии заявили о намерении компании OMV продолжать платить за газ в евро
  • Gettyimages.ru

«OMV всегда оплачивала поставки газа в евро и будет продолжать это делать», — написала она в Twitter.

Эдтштадлер добавила, что существующая форма оплаты за поставки российского газа полностью соответствует санкционному режиму.

Ранее в OMV сообщили, что компания не планирует открывать счета в Швейцарии для оплаты поставок российского газа.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена приняла новые условия России по оплате газа.

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